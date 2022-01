Κόσμος

Ιταλία: υποχρεωτικός εμβολιασμός σε πολίτες 50 ετών και άνω

Τι αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Μάριο Ντράγκι, ανοίγοντας "δρόμο" και για τις κυβερνήσεις άλλων χωρών στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του υπουργικού συμβουλίου της κυβέρνησης Ντράγκι που ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, ο εμβολιασμός των πολιτών άνω των 50 ετών, γίνεται υποχρεωτικός στην Ιταλία.

Ουσιαστικά, υιοθετήθηκαν δυο οδοί: για τους πολίτες άνω των 50 ετών που δεν εργάζονται, επιβάλλεται κατευθείαν υποχρεωτικός εμβολιασμός. Για τους πολίτες, πάντα της ίδιας ηλικίας, οι οποίοι εργάζονται (στον δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, στο εμπόριο ή αλλού) επεκτείνεται το «σούπερ πράσινο πάσο» (το οποίο απαιτεί τουλάχιστο δυο δόσεις εμβολίου) για την χρήση μέσων μεταφοράς και την πρόσβαση σε θέατρα, κινηματογράφους, καφέ, εστιατόρια, στάδια, συνέδρια.

Οι Ιταλοί, όπως και οι ξένοι που διαμένουν στην χώρα θα έχουν περιθώριο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου για να προσαρμοστούν στην νέα αυτή απόφαση.

Έπειτα από μακρά διαπραγμάτευση, σε ότι αφορά σειρά υπηρεσιών και επιχειρήσεων που είναι ανοικτές για τους πολίτες (τράπεζες, ταχυδρομεία, γραφεία του Ιταλικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά και τα κομμωτήρια) υιοθετήθηκε το «απλό πράσινο πάσο». Κάτι που σημαίνει ότι η πρόσβαση στους πελάτες και ασφαλισμένους θα επιτρέπεται στους εμβολιασμένους, αλλά και στους ανεμβολίαστους που έχουν κάνει διαγνωστικό τεστ.

Μέρος των ιταλικών συνδικάτων, σχολίασε τα μέτρα υπογραμμίζοντας ότι χρειάζονται ακόμη πιο θαρραλέες αποφάσεις και ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός πρέπει να επεκταθεί σε νέες ηλικιακές και επαγγελματικές κατηγορίες.

«Είναι ανεμβολίαστοι τα δυο τρίτα των ασθενών με κορονοϊό που βρίσκονται στις ΜΕΘ και το 50% όσων εισήχθησαν στις κλίνες των νοσοκομειακών θαλάμων. Πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των ανεμβολίαστων και, κατά συνέπεια, τις εισαγωγές στα νοσοκομεία», τόνισε ο Ιταλός υπουργός υγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα.

«Είμαστε οι πρώτοι που υιοθετούμε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για τους πολίτες άνω των 50 ετών. Όπως ήμασταν επίσης οι πρώτοι που υιοθετήσαμε το πράσινο πάσο εμβολιασμένου. Παράλληλα, συμφωνήσαμε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή ευελιξία σε ότι αφορά την ενίσχυση της τηλεργασίας», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός δημόσιας διοίκησης, Ρενάτο Μπρουνέτα.

