Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ποσότητα του φιλτραρισμένου νερού που πρέπει να καταναλώνουμε

Οι αναφορές των ειδικών για την ποσότητα του νερού που πρέπει να πίνουμε και τα οφέλη της κατανάλωσης φιλτραρισμένου νερού.

Ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται φιλτραρισμένο νερό για να επιβιώσει. Ένας γρήγορος κανόνας που μπορείτε να θυμάστε είναι πως πρέπει να καταναλώνετε περίπου δύο λίτρα νερό κάθε μέρα που ισοδυναμεί με 8 ποτήρια. Παρόλο που αυτή η ποσότητα του νερού είναι επαρκής για όλους τους ενήλικες, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε ατόμου. Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τις ανάγκες του οργανισμού για ενυδάτωση. Φυσικά, είναι σημαντικό να καταναλώνετε καθαρό υγιεινό νερό που δεν περιέχει χημικά και ουσίες που μπορεί να σας βλάψουν. Τα πιστοποιημένα φίλτρα νερού σας εγγυώνται καθαρό και φιλτραρισμένο νερό χωρίς βλαβερές ουσίες, όπως χλώριο, μόλυβδο, φυτοφάρμακα, ίνες αμιάντου κλπ.

Παρακάτω, θα μάθετε περισσότερα για τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποσότητα του νερού που πρέπει να καταναλώνετε καθημερινά.

#1 Η Ηλικία

Ένας από τους πιο βασικούς παράγοντες που έχουν άμεση επίδραση στην ποσότητα του φιλτραρισμένου νερού που πρέπει να καταναλώνετε είναι η ηλικία σας. Τα παιδιά, οι ενήλικες και οι ηλικιωμένοι έχουν διαφορετικές απαιτήσεις ενυδάτωσης. Ενδεικτικά, ένα βρέφος έως 11 μηνών χρειάζεται περίπου 1 λίτρο νερό την ημέρα ενώ ένας έφηβος έχει ανάγκη περίπου 2 λίτρα νερό.

#2 Το Φύλο

Ακόμα ένας παράγοντας που επηρεάζει τις ανάγκες ενυδάτωσης του οργανισμού είναι το φύλο. Αυτός ο παράγοντας παίζει μεγάλο ρόλο ειδικά στην ποσότητα του νερού που πρέπει να καταναλώνουν τα παιδιά. Για παράδειγμα, τα αγόρια 9-13 χρονών πρέπει να καταναλώνουν 2,1 λίτρα νερό ενώ τα κορίτσια 9-13 χρονών χρειάζονται 2 λίτρα ημερησίως. Βέβαια για τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών απαιτούνται και πιστοποιημένα φίλτρα νερού όπως της Camelot ώστε να μην προσλαμβάνουν καμία βλαβερή ουσία που θα σταθεί εμπόδιο στη σωστή ανάπτυξή τους.

#3 Η Κατάσταση της Υγείας

Οι απαιτήσεις του ανθρώπινου οργανισμού για ενυδάτωση επηρεάζονται από την κατάσταση της υγείας. Ορισμένες ασθένειες, όπως ο εμετός, η διάρροια και ο πυρετός, προκαλούν αφυδάτωση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να αυξήσετε την ποσότητα του νερού που καταναλώνετε. Αντίστοιχα, άλλες παθήσεις, όπως η καρδιακή ανεπάρκεια και παθήσεις του ήπατος και των νεφρών, δυσκολεύουν την απομάκρυνση των υγρών από τον οργανισμό. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να μειώσετε την ημερήσια ποσότητα του νερού.

#4 Εγκυμοσύνη και Θηλασμός

Τόσο η περίοδος της εγκυμοσύνης όσο και αυτή του θηλασμού αυξάνουν τις απαιτήσεις του οργανισμού για ενυδάτωση. Ο γυναικείος οργανισμός παράγει διάφορα υγρά για τη σωστή ανάπτυξη του εμβρύου, κι έτσι θα πρέπει να του παρέχετε το νερό που χρειάζεται. Φυσικά, για να εγγυηθείτε την ασφάλεια του μωρού σας, η έγκυος θα πρέπει να καταναλώνει καθαρό και υγιεινό νερό, όπως αυτό που σας παρέχουν τα πιστοποιημένα φίλτρα νερού.

#5 Οι Περιβαλλοντολογικές Συνθήκες

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ποσότητα του νερού που πρέπει να καταναλώνετε είναι η θερμοκρασία και τα επίπεδα της υγρασίας. Όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή, τότε ο οργανισμός παράγει ιδρώτα για να διατηρήσει τη θερμοκρασία του σώματος στα φυσιολογικά επίπεδα. Με την παραγωγή του ιδρώτα όμως, καταναλώνονται τα αποθέματα του νερού του οργανισμού.

#6 Οι Δραστηριότητες

Τέλος, οι δραστηριότητες που κάνετε μέσα στην ημέρα επηρεάζουν την ανάγκη σας για ενυδάτωση. Για παράδειγμα, εάν αθλείστε, θα χρειαστείτε μεγαλύτερη ποσότητα νερού από το κανονικό.

Εκτός από την απαιτούμενη ποσότητα νερού που πρέπει να καταναλώνετε, η ποιότητά του είναι εξίσου σημαντική. Με τα πιστοποιημένα φίλτρα νερού Camelot μπορείτε να είστε σίγουροι πως το νερό που πίνετε δεν περιέχει βλαβερές ουσίες και χημικά.

