Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Άρης: νίκη… “Ευρώπης” για το “τριφύλλι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με το δεξί έκαναν ποδαρικό στο 2022 οι “πράσινοι”, συνεχίζοντας το σερί νικών τους

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καλύτερο δυνατό «ποδαρικό» στο 2022, νίκησε τον Άρη με 2-0 στη Λεωφόρο στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής, ανέβηκε ξανά στην 4η θέση (φτάνοντας στο +5 απ’ τον αντίπαλό του και με ματς λιγότερο) και «πάτησε» ακόμη πιο γερά στις θέσεις που οδηγούν στα Κύπελλα Ευρώπης της επόμενης σεζόν. Μεγάλο ματς απ’ τους Αϊτόρ και Παλάσιος που οδήγησαν τους «πράσινους» στην τρίτη σερί εντός έδρας νίκη τους με 2-0, δεν απείλησε ο Άρης πλην του δοκαριού του Μπεναλουάν στο 40’.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τον αγώνα πιέζοντας πολύ ψηλά τον Άρη, ο οποίος δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, δείχνοντας «κομμένος» στα δύο. Με τους Βιγιαφάνιες και Λούντκβιστ να παίρνουν όλο το παιχνίδι στα πόδια τους, οι «πράσινοι» άρχισαν να «χτίζουν» με υπομονή το παιχνίδι τους και κάπως έτσι έφτασαν και στο γκολ αρκετά νωρίς στον αγώνα.

Στο 14’ έπειτα από εξαιρετική κυκλοφορία των «πράσινων», ο Χουάνκαρ «απομονώθηκε» και βρέθηκε αμαρκάριστος από τα αριστερά βγάζοντας μία χαμηλή σέντρα, ο Αϊτόρ ακούμπησε την μπάλα όσο χρειαζόταν για να... μπερδέψει τους στόπερ του Αρη κι ο Παλάσιος με διπλή προσπάθεια από κοντά έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Μετά το γκολ οι «πράσινοι» έλεγξαν απόλυτα το τέμπο του αγώνα κι έφτασαν δύο φορές κοντά στο δεύτερο γκολ μέσα σε ένα δίλεπτο. Στο 36’ από φάουλ του Αϊτόρ, ο Λούντκβιστ μπήκε στην πορεία της μπάλας κι έπιασε πολύ ωραία κεφαλιά, αλλά ο Κουέστα μπλόκαρε στη γωνία του. Ένα λεπτό μετά από καταπληκτική ατομική ενέργεια του Αϊτόρ και σέντρα σουτ προς το «παραθυράκι», ο γκολκίπερ του Άρη έδιωξε εντυπωσιακά και ο Παλάσιος από πλάγια θέση δεν μπόρεσε να σημαδέψει σωστά πλασάροντας άουτ.

Στο 40’ ο Άρης απείλησε για πρώτη φορά (και πολύ σοβαρά) την «πράσινη» εστία, όταν από κόρνερ του Γκάνεα, ο Μπεναλουάν έπιασε καρφωτή κεφαλιά που χτύπησε με δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι του Μπρινιόλι, με την άμυνα του «τριφυλλιού» να απομακρύνει στη συνέχεια.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε και στο δεύτερο ημίχρονο με το πόδι στο... γκάζι και στο 50’ έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, όταν από εξαιρετική κίνηση και τελείωμα του Αϊτόρ η μπάλα χτύπησε στο αριστερό δοκάρι του Κουέστα κι απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς του Άρη.

Μετά το 60’ ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, όμως ο Παναθηναϊκός εξακολούθησε να είναι πιο επιθετικός κι έφτασε εντέλει στο 2-0 στο 83’ με τον καλύτερό του παίκτη, τον Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, ο οποίος «κατέβασε» την μπάλα εξαιρετικά μετά την ασίστ του Παλάσιος, πλάσαρε προς την εστία και με τη βοήθεια της κόντρας πάνω στον Σούντγκρεν «κρέμασε» τον Κουέστα, «καθαρίζοντας» τη νίκη για τους «πράσινους».

Στο 87’ ο Παλάσιος έφτασε κοντά σε δεύτερο προσωπικό γκολ, όμως το πλασέ του πέρασε ελάχιστα άουτ από το «παραθυράκι» του Κουέστα ενώ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Κουέστα έδιωξε το εξαιρετικό σουτ του Χατζηθεοδωρίδη.

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Βιγιαφάνιες – Σάσα, Μπεναλουάν

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Σάντσες, Σένκεφελντ, Βέλεθ, Χουάνκαρ (85’ λ. τρ. Κώτσιρας), Αλεξανδρόπουλος, Λούντκβιστ (85’ Βιτάλ), Αϊτόρ, Βιγιαφάνιες, Παλάσιο (90’+2’ Χατζηθεοδωρίδης), Μακέντα (79’ Ιωαννίδης).

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Σούντγκρεν (85’ Σάκιτς), Μπεναλουάν, Μπράμπετς, Γκάνεα (53’ Μπερτόλιο), Τζέγκο, Εντιαγέ (85’ Χαΐροβιτς), Σάσα, Ιτούρμπε (62’ Μάνος), Λούμορ, Λόπεθ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 43386 νέα κρούσματα και “έκρηξη” εισαγωγών στο ΕΣΥ

Ισπανία: απαγωγή παιδιών για να μην εμβολιαστούν!

Μάνα βρήκε νεκρό τον γιό της στο κρεβάτι