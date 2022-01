Life

“42οC”: η δυνατή σειρά “έρχεται” στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Το δυνατό ερωτικό - ψυχολογικό θρίλερ, μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, με εξαιρετικές ερμηνείες, θα “αλλάξει” τα βράδια μας στον ΑΝΤ1.

°Πλοκή που κόβει την ανάσα, διαδοχικές ανατροπές, μυστικές σχέσεις, αναπάντητα ερωτήματα.

Το ερωτικό-ψυχολογικό θρίλερ οκτώ επεισοδίων «42°C» της COSMOTE TV, έρχεται και στην ελεύθερη τηλεόραση, αποκλειστικά στον ΑΝΤ1. Η σειρά μυθοπλασίας της Ναταλύ Δούκα, μια τηλεοπτική παραγωγή υψηλών προδιαγραφών και έντονων συναισθημάτων, με εντυπωσιακό καστ και καταξιωμένους συντελεστές κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου, στις 22:15.

Η υπόθεση της σειράς «42°C»:

Ένα έγκλημα συντελείται κάτω από τον ελληνικό ήλιο. Μία οικογένεια και ολόκληρη η τοπική κοινωνία της Κέρκυρας κλονίζονται από τον απροσδόκητο θάνατο μιας έφηβης κοπέλας. Η ημέρα του θανάτου της είναι η ημέρα επιστροφής της αδελφής της, Λε?νας (Ναταλία Swift), η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με το τραγικό συμβάν και μια τραγική σύμπτωση: η αδελφή της βρίσκεται νεκρή στην ίδια τοποθεσία που είχε εντοπιστεί η σωρός της μητέρας της, έξι χρόνια πριν. Τυχαίο γεγονός ή προμελετημένη πράξη; Στην προσπάθειά της να ανακαλύψει τους υπεύθυνους, η Λένα θα βρει ένα σύμμαχο στο πρόσωπο του εφηβικού της έρωτα, του Νίκου (Κώστας Νικούλι), ενώ θα έρθει αντιμέτωπη με την οικογένειά της, με μυστικά και μνήμες να επιστρέφουν για να την στοιχειώσουν.

Ο Χρήστος Λούλης, στον ρόλο του αστυνομικού, προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια σε μια ιστορία θανάτου, όπου τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Η Κατερίνα Λέχου και η Έμιλυ Κολιανδρή, στους ρόλους των θείων της Λένας, προσπαθούν να έχουν πάντα τον έλεγχο της οικογένειας. Ο Theo Alexander, o θείος της, κρύβει καλά ένα σκοτεινό μυστικό, ενώ και ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, που υποδύεται τον πατριό της Λένας, ανακαλύπτει το βάθος της υποκρισίας μιας οικογένειας που νόμιζε ότι γνώριζε…

Τη σκηνοθεσία «υπογράφει» ο βραβευμένος Γιώργος Παπαβασιλείου (Slave, Der Bergdoktor, The storm tide, Special Unit) και το σενάριο οι Σέργιος Κωνσταντινίδης και Κάλλια Παπαδάκη. Η πρωτότυπη μουσική επένδυση είναι του Σταύρου Μαρκόνη (Buma Award [Winner] (2019) για τη σειρά «Ik Weet Wie Je Bent»), ενώ η εκτέλεση παραγωγής της εταιρείας Tanweer Productions.

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς «42°C» ενσαρκώνουν ο Χρήστος Λούλης (Βραβείο Χορν, Βραβείο Β΄ ανδρικού ρόλου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης), η Κατερίνα Λέχου, η Έμιλυ Κολιανδρή, ο Αλέξανδρος Λογοθέτης (Κρατικό Βραβείο Ερμηνείας Α' Ανδρικού Ρόλου - Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης), ο Theo Alexander (True Blood, Digger) και η Μπέτυ Αποστόλου. Το καστ πλαισιώνει μία ομάδα νέων και ανερχόμενων ηθοποιών, όπως η Ναταλία Swift, ο Κώστας Νικούλι (βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Ηθοποιού για την ταινία «Ξενία» του Πάνου Κούτρα), ο Μιχαήλ Ταμπακάκης (υποψήφιος βραβείου Χορν), ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου («Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς»), η Μαριέλλη Μανουδάκη, η Σεμίραμις Αμπατζόγλου, η Στεφανία Σωτηροπούλου και η Μαρία-Θαλασσινή Μποσταντζόγλου.

Η σειρά «42οC», ένα κινηματογραφικής αισθητικής ερωτικό-ψυχολογικό θρίλερ, θα ανεβάσει τη θερμοκρασία την Τετάρτη 12/1, την Πέμπτη 13/1, την Τετάρτη 19/1 και την Πέμπτη 20/1, στις 22:15, στον ΑΝΤ1.

Συντελεστές:

Παραγωγή: COSMOTE TV

Εκτέλεση Παραγωγής: Tanweer Productions

Creator/ Producer: Ναταλύ Δούκα

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαβασιλείου

Σενάριο: Σέργιος Κωνσταντινίδης, Κάλλια Παπαδάκη

Production Designer: Μιχάλης Σαμιώτης

Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος

Πρωτότυπη Μουσική σύνθεση: Σταύρος Μαρκόνης

Ενδυματολόγος: Μαρία Καραπούλιου

Ηχοληψία: Πάνος Παπαδημητρίου

Μοντάζ: Πάνος Βουτσαράς

Casting: Λυδία Γεωργανά

Line Producer: Φένια Κοσοβίτσα

