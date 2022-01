Αθλητικά

Αυστραλία - Τζόκοβιτς: Ακυρώθηκε η βίζα του

Οι αυστραλιανές Αρχές ζήτησαν από τον Νόβακ Τζόκοβιτς να φύγει από τη χώρα. Παρέμβαση του Σέρβου Προέδρου Βούτσιτς.



Σύμφωνα με αρκετά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η βρετανική Telegraph, η βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς ακυρώθηκε και οι αυστραλιανές αρχές του ζήτησαν να φύγει από τη χώρα την Πέμπτη (6/1).

Οι δικηγόροι του προσπαθούν ωστόσο να ασκήσουν έφεση σε αυτήν την απόφαση, αφού ο νούμερο ένα αθλητής τένις στον κόσμο είχε λάβει ιατρική εξαίρεση για να συμμετάσχει στο Australian Open, αλλά η ομάδα του δεν συμπλήρωσε τη σωστή βίζα.

Σύμφωνα με το The Age, ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχει επιδείξει επαρκή στοιχεία γι΄ αυτήν την ιατρική εξαίρεση.

Ο Πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, αποφάσισε επίσης να παρέμβει σε αυτή την ιστορία, κατηγορώντας την Αυστραλία για «κακή μεταχείριση» στον Νόβακ Τζόκοβιτς, του οποίου η βίζα ακυρώθηκε εν όψει του Australian Open.

«Μόλις είχα μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Είπα στον Νόβακ ότι όλη η Σερβία είναι μαζί του και ότι οι αρχές μας λαμβάνουν όλα τα μέτρα για να σταματήσουν την παρενόχληση του καλύτερου τενίστα στον κόσμο το συντομότερο δυνατό», έγραψε σε μήνυμά του που ανέβασε στο λογαριασμό του στο Instagram. «Η Σερβία θα αγωνιστεί για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, για τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Ο Νόβακ είναι δυνατός, όπως όλοι τον ξέρουμε», σημείωσε.

