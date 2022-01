Πολιτική

Γεωργαντάς για εμβολιασμένους που νοσούν: Εξετάζεται προσωρινή ακύρωση του πιστοποιητικού

Μετά από πόσες ημέρες εκδίδονται τα πιστοποιητικά νόσησης. Τι ισχύει για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους και την νόμιμη απουσία από την εργασία.



Για την νόμιμη απουσία από την εργασία όσων νοσούν και την αποζημίωση από τους εργοδότες, τα πιστοποιητικά νόσησης και τα ραντεβού για εμβολιασμό μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργαντά νόμιμη θεωρείται η απουσία από την εργασία όταν υπάρχει βεβαίωση με έλεγχο με μοριακό ή rapid τεστ.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι για τους ανεμβολίαστους για να λάβουν πιστοποιητικό νόσησης χρειάζεται να έχουν μοριακό τεστ, ενώ για τους εμβολιασμένους αρκεί και το rapid test.

Σημείωσε ακόμα ότι το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται μετά από 14 ημέρες από την νόσηση και ισχύει για 3 μήνες.

Ο κ. Γεωργαντάς αποκάλυψε ακόμα ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο προσωρινής ακύρωσης του πιστοποιητικού εμβολιασμού σε πλήρως εμβολιασμένους που νοσούν, μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού νόσησης.

Ανέφερε ακόμα ότι τα self test των παιδιών δηλώνονται κανονικά στην πλατφόρμα edupass.gov.gr

Τέλος, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης σημείωσε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν δοθεί 270.000 νέα ραντεβού για εμβολιασμό.

