Θεοφάνεια στην “σκιά” της Όμικρον: Με αυστηρά μέτρα ο εορτασμός

Ποια μέτρα ισχύουν για τους πιστούς που θα βουτήξουν για το Σταυρό. Στην Γαύδο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε Άη Στράτη και Λήμνο ο πρωθυπουργός.

Με μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό, αποστάσεις και μάσκες θα πραγματοποιηθεί φέτος ο Αγιασμός των υδάτων ενώ με αποφάσεις οικείων Μητροπόλεων υπάρχουν και περιοχές όπου δεν θα γίνει ρίψη του Τιμίου Σταυρού εκτός των ναών, λόγω της πανδημίας.





Σε αυτό το διαφορετικό κλίμα εορτασμού των Θεοφανείων η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα επισκεφθεί την Γαύδο για να παραστεί στην Τελετή Αγιασμού των Υδάτων για τον εορτασμό των Θεοφανείων.





Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στην τελετή Αγιασμού των Υδάτων στον Άγιο Ευστράτιο και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τη Λήμνο.

"Η επιλογή του πρωθυπουργού να πάει στον Άη Στράτη για τα Θεοφάνεια, είναι μια επιλογή η οποία έχει πολλούς συμβολισμούς, χωρίς αμφιβολία", ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ.Οικονόμου.





Ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Ν. Ανδρουλάκης επίσης θα παραστεί στην τελετή του Αγιασμού των Υδάτων στη Λήμνο.



"Η ευχή για τη σημερινή μέρα είναι, επιτέλους, να δώσουμε ένα τέλος στα ψέματα και τις αυταπάτες. Μην περιμένετε σωτήρες, μόνο ο λαός θα σώσει το λαό, μόνο η ενωμένη εργατική – λαϊκή πάλη, η κοινωνική συμμαχία, μπορούν να φωτίσουν πραγματικά το δρόμο της υπεράσπισης και ανάπτυξης της υγείας, της δουλειάς, του εισοδήματος του λαού μας", δήλωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.





Στην Αθήνα η ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού θα τελεστεί στις 09.30 στον Καθεδρικό Ναό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο.





Στον Πειραιά το πρωί θα γίνει στον καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος η Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια η Ακολουθία του Αγιασμού .

Θα ακολουθήσει ο αγιασμός των υδάτων στο Λιμάνι όπου σε ειδική εξέδρα θα βρεθεί ο μητροπολίτης Πειραιά Σεραφείμ και οι επίσημοι. Και φέτος αναμένεται να τηρηθεί το έθιμο να πέσουν για τον σταυρό βατραχάνθρωποι με στολές.

Στη Θεσσαλονίκη στις 10:00 το πρωί, μετά τη Θεία λειτουργία, θα τελεστεί ο καθιερωμένος αγιασμός των Φώτων στο μητροπολιτικό ναό του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά.

Στις 11:00 θα γίνει η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στη θάλασσα, στην παλιά παραλία, στη συμβολή της Λεωφόρου Νίκης με την οδό Αγίας Σοφίας.

Στο Φανάρι η Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία των Θεοφανείων θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ. Οικονόμου ρωτήθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το πώς θα γίνει η ρίψη του Σταυρού και απάντησε πως υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι θρησκευτικές λειτουργίες και εντός των ναών και εκτός των ναών.





Θύμισε πως οι πιστοί πρέπει να προσέρχονται έχοντας κάνει rapid test .





«Είναι καλό αυτές τις μέρες, ο καθένας , στο πλαίσιο του ρόλου του, η Πολιτεία στο δικό της ρόλο, η Εκκλησία με τις δικές της δυνατότητες και το δικό της ρόλο, να ελέγξουμε αυτά που έχουν θεσπιστεί και να τα εφαρμόσουμε» ανέφερε ο κ. Οικονόμου.





Σε ό,τι αφορά την Τελετή για τον Αγιασμό των Υδάτων, που γίνεται σε εξωτερικό χώρο, θύμισε ότι υπάρχουν ρυθμίσεις που επιβάλλουν αποστάσεις 1,5 μέτρου, που επιβάλλουν την υποχρεωτική χρήση μάσκας (διπλής ή της υψηλής προστασίας). Και εκεί πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την τήρηση των μέτρων αυτών, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.





Για τον εορτασμό των Θεοφανίων , ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης είπε ότι "οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες και να τηρήσουν τα μέτρα προστασίας , δηλαδή μάσκα υψηλής προστασίας, ή διπλή, αποστάσεις και να κάνουν και self test πριν πάνε σε αυτές τις εκδηλώσεις".

«Η καλύτερη λύση είναι, κάποιος που είναι ανεμβολίαστος να μην πάει καθόλου. Είναι μια περίοδος που όλοι πρέπει να βάλουμε την λογική και να αποφύγουμε αυτές τις συναθροίσεις», τόνισε ο κ. Μαγιορκίνης.

Ωστόσο λόγω της έξαρσης της πανδημίας υπάρχουν περιοχές όπου με απόφαση των οικείων Μητροπόλεων, δεν θα γίνει ρίψη του Τιμίου Σταυρού εκτός των ναών.





Στα Ιωάννινα η ρίψη του Τιμίου Σταυρού στη Λίμνη των Ιωαννίνων, φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Μητροπολίτη Μάξιμου.





Στην Άρτα , σε συνεννόηση της Μητρόπολης με τον Ιατρικό Σύλλογο, αποφασίστηκε να μην πραγματοποιηθεί φέτος η ρίψη του Τιμίου Σταυρού στα νερά του Αράχθου ενώ ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, με ανακοίνωση του, κάνει γνωστό ότι η καθιερωμένη τελετή καθαγιασμού των υδάτων και η ρίψη του Τιμίου Σταυρού από το Γεφύρι της Πλάκας δεν θα πραγματοποιηθούν φέτος τα Θεοφάνεια, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργεί η πανδημία.





Επίσης από την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας ανακοινώνεται ότι λόγω έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού, δεν θα πραγματοποιηθεί η ρίψη του Τιμίου Σταυρού σε χώρους έξω από τους Ι. Ναούς (ποτάμια, λίμνες, συντριβάνια κ.λπ.), της Μητροπολιτικής της Περιφέρειας.

Σε άλλες περιοχές οι πιστοί που θα βουτήξουν για τον Σταυρό, θα πρέπει να έχουν μοριακό τοστ 72 ωρών ή rapid test 24 ωρών.