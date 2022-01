Αθλητικά

Αυστραλία: Ο Τζόκοβιτς έκανε έφεση κατά της απέλασης

O Νόβακ Τζόκοβιτ θα μείνει σε ξενοδοχείο μέχρι την απόφαση. «Ανεπαρκή τα στοιχεία του», λέει ο Αυστραλός Πρωθυπουργός.



Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη τένις, κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης των αυστραλιανών αρχών να ακυρώσουν τη βίζα του και να τον διώξουν από τη χώρα.

Ο δικαστής της Μελβούρνης, Αντονι Κέλι θα εξετάσει αργότερα το αίτημα του Σέρβου, ο οποίος κρατείται από τις υπηρεσίες μετανάστευσης στη Μελβούρνη από τότε που έφτασε στη χώρα, το απόγευμα της Τετάρτης με την πρόθεση να αγωνιστεί στο Australian Open.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν προσκόμισε επαρκείς αποδείξεις για την ιατρική εξαίρεση που έλαλε, ούτε προσκόμισε την βίζα που χρειάζονταν για να εισέλθει στην Αυστραλία, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον.

Οι Αυστραλοί ακύρωσαν τη βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς και του απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα για να παίξει στο τουρνουά Australian Open, αφού αναγκάστηκε να περιμένει για αρκετές ώρες στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι τα στοιχεία για ιατρική εξαίρεση που παρασχέθηκαν βρέθηκαν ανεπαρκή», είπε ο Μόρισον κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των ΜΜΕ στην Καμπέρα, προσθέτοντας ότι δεν επιλέχθηκε ξεχωριστή έρευνα για τον Τζόκοβιτς, σχετικά με την ακύρωση της βίζας του.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μεταφέρθηκε από το αεροδρόμιο Tullamarine της Μελβούρνης στο ξενοδοχείο Park Hotel, στο προάστιο Κάρλτον, εν αναμονή της απόφασης του δικαστή της Μελβούρνης και πιθανότατα της απομάκρυνσής του από την Αυστραλία λόγω προβλήματος βίζας.

