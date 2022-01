Πολιτική

Ανδρουλάκης: Ανεπίτρεπτο να εξοπλίζουν τη Τουρκία κράτη - μέλη της ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Λήμνο βρίσκεται για τον εορτασμό των Θεοφανείων ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής. Τι είπε για τις τουρκικές προκλήσεις και την πανδημία.



Από τη Λήμνο όπου βρίσκεται για τον εορτασμό των Θεοφανείων, ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ομιλία του σε μέλη και φίλους του Κινήματος Αλλαγής χθες επανέλαβε την κριτική του προς χώρες-μέλη της ΕΕ που εξοπλίζουν τη Τουρκία μολονότι συνεχίζει τις προκλήσεις της.

«Απέναντι στις προκλήσεις που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα από τον (σ.σ. υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί) Ακάρ και από άλλα στελέχη της τουρκικής κυβέρνησης, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ισπανία και η Γερμανία, που συνεχίζουν να εξοπλίζουν την Τουρκία. Πρέπει επιτέλους και μέσω της νέας προεδρίας της Γαλλίας (στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο) υπό τον κ. Μακρόν, να υπάρξει απόφαση που δεν θα επιτρέπει σε αυτά τα κράτη να έχουν τέτοιες συνέργειες με την τουρκική ηγεσία», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής.

Για το προσφυγικό ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε εξάλλου την ανάγκη αναθεώρησης του Κανονισμού του Δουβλίνου με τη ευκαιρία της ανάληψης της προεδρίας της ΕΕ από τη Γαλλία: «Είναι μια πολύ κρίσιμη πολιτική για να πάψουν τα νησιά μας και η Ελλάδα ως πρώτη χώρα εισδοχής, να έχουν το φορτίο αντιμετώπισης του προσφυγικού - μεταναστευτικού. Αυτές λοιπόν οι πολιτικές πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν, μέσα από ένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι αλλαγή σκυτάλης αποτελεί σημαντική ευκαιρία και θα πρέπει η κυβέρνηση να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής σχολίασε ακόμη την ταλαιπωρία που βιώνουν καθημερινά χιλιάδες συμπολίτες μας λόγω της έλλειψης αρκετών σημείων δωρεάν τεστ. Ανέφερε ότι «είναι αδιανόητο αυτές τις ημέρες, που υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και χιλιάδες κρούσματα, να μην αυξάνονται τα σημεία που οι πολίτες μπορούν να κάνουν δωρεάν rapid test και PCR test και να βλέπουμε αυτές τις πολύ μεγάλες ουρές». Ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε ότι «είναι επίσης αδιανόητο εδώ στα νησιά, που θα πρέπει σταθερά να στηρίζουμε τη νησιωτικότητα, να συνεχίζει να μην υπάρχει η πολιτική του μειωμένου ΦΠΑ και να συνεχίζει να συνδέεται μόνο με το προσφυγικό - μεταναστευτικό. Όταν λέμε στήριξη της νησιωτικότητας εννοούμε και την πολιτική του μειωμένου ΦΠΑ. Και εμείς ως παράταξη θα επιμείνουμε στην κατεύθυνση αυτή». Υπενθύμισε επερώτηση που είχε κάνει ως Ευρωβουλευτής προς τον πρώην Επίτροπο Οικονομικών Πιερ Μοσκοβισί, όταν είχε αποδειχθεί ότι δεν ήταν επιλογή της τρόικας να μην υπάρχει μειωμένος ΦΠΑ, αλλά της ελληνικής κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι «πρέπει να υπάρξει γενναία στήριξη των υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους και στη Λήμνο και στα υπόλοιπα νησιά, με ισχυρότερο κοινωνικό κράτος της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας».

Για την πορεία του Κινήματος, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι θα ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια με αυτοοργάνωση παντού, σε όλη την Ελλάδα, η οποία όμως, λόγω των συνθηκών, θα μετατεθεί για λίγο αργότερα. « Προσπαθούμε με γόνιμες προσπάθειες που αφορούν την πανδημία, το υγειονομικό και το οικονομικό της σκέλος, να είμαστε κοντά στον ελληνικό λαό και να διορθώσουμε τα λάθη που κάνει η κυβέρνηση», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Σχολεία - Ψαλτοπούλου: Με την Όμικρον μπορεί πιο εύκολα να κολλήσει το 50% της τάξης

Χανιά: Τραυματισμός γυναίκας σε γκαράζ πλοίου