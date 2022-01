Life

“Το Πρωινό” - Μαρίνα Πατούλη: Θετική στον κορονοϊό για δεύτερη φορά

Πώς περνά τον κορονοϊό για δεύτερη φορά και πως σχολίασε ότι και ο πρώην σύζυγός της Γιώργος Πατούλης νοσεί και εκείνος από τον ιό, επίσης για δεύτερη φορά

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή "Το Πρωινό" η Μαρίνα Πατούλη μίλησε για την περιπέτειά της - ακόμη μία φορά- με τον κορονοϊό.

"Έχω τη μετάλλαξη Όμικρον, την πρώτη φορά είχα προσβληθεί από τη Δέλτα", είπε η Μαρίνα Πατούλη, ενώ δήλωσε ότι ευτυχώς περνά τον ιό ήπια λόγω του εμβολιασμού της . "'Εχω κάνει και τις 3 δόσεις, είμαι και ευπαθής ομάδα", είπε.

Ωστόσο, την ίδια ώρα ο πρώην σύζυγός της Γιώργος Πατούλης νοσεί και εκείνος για δέυτερη φορά από κορονοϊό. '"Πάρα πολλά άτομα στον κύκλο μας έχουν κορονοϊό", ανέφερε η κ. Πατούλη.

Όσο για το γιο της Αλέξανδρο είπε ότι "δεν μπορεί να μείνει με κανέναν από τους δυο μας, είναι σε συγγενικό μας πρόσωπο και είναι και εκείνος εμβολιασμένος"

