ΕΚΠΑ - Κορονοϊός: Τα συμπτώματα που “δείχνουν” ότι κάποιος μπορεί να νόσησε

Τρεις καθηγητές του ΕΚΠΑ απαντούν στο ερώτημα: Μήπως πέρασα COVID-19 και δεν το ξέρω;

Τρεις καθηγητές του ΕΚΠΑ, Σταυρούλα Πάσχου (επίκουρη καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας), Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (καθηγήτρια Θεραπευτικής-Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής) και Θάνος Δημόπουλος (καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας και Πρύτανης ΕΚΠΑ0, σε άρθρο τους απαντούν στο ερώτημα που αρκετοί άνθρωποι εκφράζουν, "μήπως πέρασα τη λοίμωξη COVID-19 και δεν το ξερω;"

Όλοι γνωρίζουμε σίγουρα κάποιο συγγενικό ή φιλικό μας πρόσωπο που βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες που ο αριθμός των κρουσμάτων αυξήθηκε δραματικά. Συχνά λοιπόν πρόσφατα γεννιέται η απορία σε άτομα που δεν μολύνθηκαν επίσημα από τον ιό μήπως πέρασαν COVID-19 και δεν το ξέρουν. Ο κορονοϊός μάλιστα μπορεί να υπήρχε στην κοινότητα ήδη νωρίτερα από όσο πιστεύαμε αρχικά. Έτσι, άνθρωποι μπορεί όντως να είχαν τον ιό και να έχουν αναρρώσει χωρίς να το γνωρίζουν, πριν ή κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Τα ύποπτα συμπτώματα

Ορισμένα ενδεικτικά σημεία που υποδεικνύουν ότι μπορεί να είστε ένας από τους ανθρώπους αυτούς είναι τα εξής:

Ένα «κακό» κρυολόγημα. Δεν είναι ασυνήθιστο να παρουσιάσουμε κρυολόγημα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αλλά αν είχατε ένα τέτοιο στα τέλη του 2019 ή στις αρχές του 2020, υπάρχει πιθανότητα το κρυολόγημά σας να ήταν στην πραγματικότητα COVID-19. Μια διαφορά είναι ότι η COVID-19 μπορεί να προκαλέσει σημεία για 2 εβδομάδες ή περισσότερο, ενώ το κοινό κρυολόγημα συνήθως διαρκεί λίγες ημέρες μόνο. Και σε αντίθεση με το κρυολόγημα, η COVID-19 συνήθως συνοδεύεται από πυρετό και αναπνευστικά συμπτώματα. Δύσπνοια. Η δύσπνοια δεν είναι συνήθως σύμπτωμα κοινού κρυολογήματος ή γρίπης, αλλά χαρακτηριστικό της COVID-19. Θυμίζει συχνά τη δύσπνοια που εμφανίζεται στις κρίσεις πανικού, αλλά φυσικά διαρκεί πολύ περισσότερο και συνοδεύεται και από άλλα σημεία ή συμπτώματα. Επίμονος βήχας. Εάν είχατε ξηρό βήχα που χρειάστηκε χρόνο για να φύγει, θα μπορούσατε να έχετε περάσει COVID-19. Ο βήχας συνήθως αρχίζει ήπια, αλλά χειροτερεύει τις επόμενες 5-7 ημέρες και μπορεί να κρατήσει ακόμη περισσότερο. Κόκκινα, υγρά μάτια. Καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας συμβουλεύουμε να πλένουμε συχνά τα χέρια και να αποφεύγουμε να αγγίζουμε το πρόσωπό μας. Ένας λόγος για αυτό είναι ότι η COVID-19 μπορεί να επηρεάσει και τα μάτια μας. Εάν λοιπόν παρουσιάσατε επιπεφυκίτιδα (κόκκινα ή ροζ μάτια), δακρύρροια ή θολή όραση, μπορεί αυτό να προκλήθηκε από τον κορωνοϊό. Αίσθημα παλμών ή πόνος στο στήθος. Η COVID-19 μπορεί να επηρεάσει και την καρδιά μας. Αν λοιπόν νιώθατε να χτυπάει γρήγορα ή να φτερουγίζει ή αν είχατε σφίξιμο στο στήθος σας μπορεί να είχατε κορωνοϊό. Τέτοια συμπτώματα μπορεί να εμφανίζονται ακόμη και για 2 εβδομάδες σε ήπιες περιπτώσεις ή για 6 εβδομάδες σε πιο σοβαρές. Αίσθημα αδικαιολόγητης κόπωσης. Αν είχατε ακραία κόπωση που δεν βελτιωνόταν με τον καλό ύπνο, θα μπορούσε να είναι σημάδι κορωνοϊού. Το αίσθημα αυτό μπορεί να επανέλθει σε μέρες ή μερικές φορές εβδομάδες αργότερα, ανάλογα με το άτομο. Απώλεια όσφρησης ή γεύσης. Εάν τα φαγητά και τα ποτά σας φαινόταν να έχουν διαφορετική γεύση από το συνηθισμένο ή αν δεν είχαν γεύση ή αν δεν μπορούσατε να μυρίσετε καλά για μερικές εβδομάδες, θα μπορούσατε να έχετε μολυνθεί από τον κορωνοϊό. Ως και 80% των ανθρώπων που είναι θετικοί έχουν τέτοιο πρόβλημα. Τεστ αντισωμάτων. Οι άνθρωποι που νόσησαν εμφανίζουν συνήθως υψηλούς τίτλους αντισωμάτων έναντι του κορωνοϊού. Βέβαια, ο χρόνος παρουσίας τους στο σώμα ποικίλει από άτομο σε άτομο. Επίσης, αν έχετε εμβολιαστεί όπως πρέπει, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πάντα την προέλευσή τους.