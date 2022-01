Life

“Η Φάρμα” - Περπερίδης: Οι ερωτικές περιπέτειες παικτών και το... ειδύλλιο Ηλιάδη - Αναστασιάδη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε στο "Πρωινό" για τη σχέση της Ηλιάδη με τον Αναστασιάδη αλλά και για άλλη μία παίκτρια που έχει ερωτικές σχέσεις μέσα στο παιχνίδι.

Ο πρώην παίκτης της “Φάρμας”, Δήμος Περπερίδης μετά την αποχώρησή του από το ριάλιτι βρέθηκε την Πέμπτη στην εκπομπή "Το Πρωινό" και μίλησε για όλα.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός για το σπίτι και τους συμπαίκτες του δεν δίστασε να αναφερθεί στις ερωτικές περιπέτειες των παικτών που δεν έχει δείξει η κάμερα. "Έχει γίνει σεξ μέσα στο σπίτι", είπε μεταξύ άλλων ο Δήμος Περπερίδης

Ενώ για το ειδύλλιο της Αγγελικής Ηλιάδη με το Γρηγόρη Αναστασιάδη είπε ότι "η Αγγελική είναι πιο εντυπωσιασμένη με το Γρηγόρη από την αρχή, εκείνος ήθελε λίγο χρόνο, όμως είναι τρελά ερωτευμένος"

Διακιολογώντας τη στάση του φίλου του απέναντι στην Αγγελική στα τελευταία επεισόδια ανέφερε: "Εμείς που δεν έχουμε σχέση με την τηλεόραση δεν μπορούμε να εκφραστούμε. Η Αγγελική το μεγαλοποίησε."

Σχετικά με το διαπληκτισμό που είχε ο Γρηγόρης με τη Χριστιάννα και τον τρόπο που της μίλησε είπε πως "η Αγγελική του είπε μετά ότι δεν ήταν ωραίο"

Ειδήσεις σήμερα:

Σχολεία - Ψαλτοπούλου: Με την Όμικρον μπορεί πιο εύκολα να κολλήσει το 50% της τάξης

Χανιά: Τραυματισμός γυναίκας σε γκαράζ πλοίου