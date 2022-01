Life

“Το Πρωινό” - Χάρης Ρώμας: Θα αφήσω το θέατρο για την πολιτική

Για την υποψηφιότητά του για δήμαρχος στο Χαλάνδρι, για το νέο σήριαλ που ετοιμάζει, για τη νέα του σχέση, τον Παύλο Χαϊκάλη για το λόγο που χώρισε από τον επί 10 συναπτά έτη σύντροφό του λόγω.. κορονοϊού.

Καλεσμένος ήταν την Πέμπτη στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο Χάρης Ρώμας και μίλησε για όλους και για όλα.

"Οδεύω προς το Δήμο Χαλανδρίου, η πολιτική είναι εξίσου ανταγωνιστική με τη showbiz" ανέφερε ο δημοφιλής ηθοποιός ενώ δήλωσε πως "θα αφήσω το θέατρο αν εκλεγώ"

Σε ερώτηση για το αν του έχει γίνει πρόταση να κατεβεί για βουλευτής "ναι μου έχουν προτείνει παλαιότερα, αλλά δεν θα κατέβαινα για βουλευτής, δεν έχω εξαρτήσεις κομματικές"

Για το χωρισμό από τον επί 10 χρόνια σύντροφό του λογω.. εμβολίου είπε πως "χώρισα λόγω διαφορετικών πεποιθήσεων, δημιουργήθηκε λενα χάσμα. Σε χαμηλούς τόνους, βέβαια, όχι στυλ Γρηγόρη Πετράκου"

Ενώ, όπως εξομολογήθηκε, ούτε η μητέρα του έχει εμβολιαστεί γιατί φοβάται μήοως πάθει κάτι.

Μπορεί ο κορονοϊός να τον χώρισε από τον πρώην σύντροφό του όμως "΄έχω καινούργια σχέση, δεν έγινε επί τούτου προέκυψε, όμως είμαι πλέον επιφυλακτικός"

Δεν απέκλεισε, μάλιστα, και το ενδεχόμενο ενός γάμου "ναι θα ξαναπαντρευόμουν'", με τη Φαίη Σκορδά να δηλώνει την υποψηφιότητά της για κουμπάρα.

" Ο καθένας υφίσταται τις συνέπειες, υπάρχει ηθική κατακραυγή, μόνο η συγγνώμη σε σώζει" δήλωσε για τον Παύλο Χαϊκάλη.

Οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις αυτή την περίοδο είναι πολλές με τον ίδιο εκτός από την ενασχόλησή του με την Περιφέρεια Αττικής δίπλα στο Γιώργο Πατούλη, να πρωταγωνιστεί στην παράσταση "Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός", ετοιμάζει ένα νέο σήριαλ και θα πρωταγωνιστήσει και σε ένα ακόμη σήριαλ σε διαφορετικό τηλεοπτικό σταθμό με σηνοθέτη το Θοδωρή Αθερίδη.

