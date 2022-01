Κόσμος

Καζακστάν: Συγκρούσεις, νεκροί και χιλιάδες τραυματίες

Ταραχές συγκλονίζουν το Καζακστάν εδώ και μέρες. Αναφορές για νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες.



Περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι τραυματίστηκαν στις διαδηλώσεις και τις ταραχές που συγκλονίζουν το Καζακστάν εδώ και μέρες, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στη δημόσια τηλεόραση.

"Περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί μετά τις ταραχές σε διάφορες περιοχές του Καζακστάν, σχεδόν 400 από αυτούς νοσηλεύονται και 62 βρίσκονται στην εντατική", διευκρίνισε ο υφυπουργός Υγείας Άτζαρ Γκίνιατ σε δηλώσεις που έκανε στο τηλεοπτικό δίκτυο Khabar-24, τις οποίες επικαλούνται τα πρακτορεία ειδήσεων Interfax και TASS.

"Δεκάδες" διαδηλωτές σκοτώθηκαν από την αστυνομία κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε κατά την προσπάθειά τους να εισβάλλουν σε διοικητικά κτίρια στην Αλμάτι, την μεγαλύτερη πόλη και οικονομική πρωτεύουσα του Καζακστάν, είχε ανακοινώσει νωρίτερα η αστυνομία.

"Τη νύχτα που πέρασε, οι δυνάμεις των εξτρεμιστών αποπειράθηκαν να εισβάλλουν στα διοικητικά κτίρια, το αρχηγείο της αστυνομίας στην πόλη Αλμάτι, όπως και στις τοπικές υπηρεσίες και τα αστυνομικά τμήματα", δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Σαλτανάτ Αζίρμπεκ, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκαν τα πρακτορεία ειδήσεων Interfax-Kazakhstan, TASS και Ria Novosti.

"Δεκάδες επιτιθέμενοι εξαλείφθηκαν και αυτή την ώρα γίνεται επαλήθευση των στοιχείων τους", πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, "αντιτρομοκρατική" επιχείρηση διεξάγεται σε μια από τις συνοικίες της Αλμάτι, στην οποία οι ταραχές ήταν οι πιο βίαιες.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν καταστήματα που έχουν λεηλατηθεί και κάποια διοικητικά κτίρια να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες στην Αλμάτι, ενώ ακούγονται πυρά αυτόματων όπλων.

Παράλληλα η Ρωσία και οι σύμμαχοί της του Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO) ανακοίνωσαν σήμερα την αποστολή ενός πρώτου αποσπάσματος "συλλογικής δύναμης διατήρησης της ειρήνης" στο Καζακστάν, κατόπιν αιτήματος της χώρας αυτής.

"Μια συλλογική δύναμη διατήρησης της ειρήνης του Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO) εστάλη στο Καζακστάν για περιορισμένη χρονική περίοδο για την σταθεροποίηση και την εξομάλυνση της κατάστασης", αναφέρει η στρατιωτική αυτή συμμαχία σε ανακοίνωσή της που αναρτήθηκε στο Telegram από την εκπρόσωπο της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα.

Ρώσοι αλεξιπτωτιστές αναπτύχθηκαν στο Καζακστάν στο πλαίσιο της ειρηνευτικής αυτής δύναμης που περιλαμβάνει στρατιώτες από άλλες τέσσερις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, αναφέρει επίσης η γραμματεία του CSTO σε ανακοίνωσή της που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η ανάπτυξη της δύναμης αυτής γίνεται σε ανταπόκριση σε αίτημα του προέδρου του Καζακστάν για να βοηθήσει στην σταθεροποίηση της κατάστασης στη χώρα η οποία συγκλονίζεται από ένα κύμα διαμαρτυριών που προκλήθηκαν από την αύξηση των τιμών καυσίμου.

Η γραμματεία σημείωσε ότι βασικό καθήκον της ειρηνευτικής δύναμης θα είναι η προστασία σημαντικών κρατικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων και η παροχή βοήθειας στις δυνάμεις διατήρησης του νόμου και της τάξης του Καζακστάν.

