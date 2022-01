Κοινωνία

Θεοφάνεια - Πειραιάς: Με λαμπρότητα ο Αγιασμός των υδάτων (εικόνες)

Με μέτρα προστασίας για τον κοροναϊό, τελέστηκε και φέτος στο πρώτο μεγάλο λιμάνι της χώρας, η τελετή του Αγιασμού των υδάτων.



Με ιδιαίτερη λαμπρότητα αλλά και μέτρα προστασίας για τον κοροναϊό, τελέστηκε και φέτος στο πρώτο μεγάλο λιμάνι της χώρας τον Πειραιά, η τελετή του Αγιασμού των υδάτων χοροστατούντος του Μητροπολίτου Πειραιώς & Φαλήρου κ. Σεραφείμ.

Στην τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού, παραβρέθηκε η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας, ενώ άνδρες του Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων έπιασαν τον Σταυρό.

Νωρίτερα στον καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος τλέσθηκε η Θεία Λειτουργία.

«Σήμερα είναι μία ημέρα ελπίδας και φώτισης για όλες και όλους. Το 2022 πρέπει και θα είναι μία χρονιά όπου θα αξιοποιήσουμε τα επιτεύγματα της επιστήμης, θα κερδίσουμε πίσω τη ζωή μας και θα νικήσουμε την πανδημία» τόνισε σε δήλωσή του, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης.

«Εργαζόμαστε συστηματικά ώστε η νέα χρονιά να φέρει ανάπτυξη, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής αλλά και συνέχεια των αλλαγών που βελτιώνουν τη ζωή κάθε πολίτη» προσέθσε ο υπουργός και ευχήθηξε χρόνια πολλά, υγεία και προκοπή για όλους, ήρεμες θάλασσες και καλά ταξίδια στους Έλληνες ναυτικούς.

«Σήμερα είναι μία μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία και όλοι εμείς εδώ από τον Πειραιά, το πρώτο λιμάνι της χώρας, ήρθαμε να αγιάσουμε τα ύδατα και να κάνουμε δύο ευχές: να ευχηθούμε να είναι γαλήνιες οι θάλασσες για όλους τους ναυτικούς μας και να απαλλαγούμε όσο πιο γρήγορα από αυτόν τον υγειονομικό εφιάλτη που ζούμε» δήλωσε από την πλευρά του ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Κώστας Κατσαφάδος.

«Χρόνια πολλά και καλά με πολύ φως στη ζωή όλων μας» ευχήθηκε από την πλευρά της η υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μηχαηλίδου. Τόνισε ότι «η σημερινή γιορτή των Θεοφανείων σηματοδοτεί την ελπίδα την αγάπη και την αισιοδοξία» προσθέτοντας: «Εύχομαι η φετινή χρονιά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη με ίσες ευκαιρίες και χωρίς αποκλεισμούς για καμία και για κανέναν. Είμαστε εδώ ώστε να μην αφήσουμε κανέναν πίσω"

Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης ανέφερε ότι με ιδιαίτερη λαμπρότητα σήμερα στον Πειραιά και στο μεγάλο λιμάνι της χώρας τελέστηκε ο εορτασμός των Θεοφανείων. Ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους Πειραιώτες και εξέφρασε την ελπίδα κα την ευχή «το φως των ημερών μαζί με τις ιδεολογικές και ατομικές προσπάθειες με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να βοηθήσουμε να ξεπεράσουμε την πανδημία».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θοδωρής Δρίτσας ευχήθηκε χρόνια πολλά, «το φως της ελπίδας των Θεοφανείων να φωτίσει και τις ψυχές και τη ζωή και τους αγώνες του ελληνικού λαού με αισιοδοξία και δύναμη για να ξεπεραστούν όλες οι δυσκολίες».

