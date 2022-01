Αθλητικά

Τζόκοβιτς – Αυστραλία: Συνεχίζεται το θρίλερ με την απέλαση του

Ο Σέρβος πρωταθλητής «φιλοξενείται» σε ξενοδοχείο όπου βρίσκονται άνθρωποι υπό κράτηση. Τη Δευτέρα θα οδηγηθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα περάσει τουλάχιστον τις επόμενες 72 ώρες σε ξενοδοχείο της Μελβούρνης, προτού διεξαχθεί τη Δευτέρα η επόμενη ακρόαση στην έφεσή του, για την ανατροπή της απαγόρευσης εισόδου στην Αυστραλία.

Ο Σέρβος κρατείται σε δωμάτιο ξενοδοχείου, 5 χλμ. βόρεια του Melbourne Park, αφού οι αρχές ακύρωσαν τη βίζα του όταν έφτασε στην Αυστραλία αργά την Τετάρτη.

Σε ακρόαση σήμερα, εκπρόσωποι του Σέρβου πρωταθλητή και του Υπουργού Μετανάστευσης συμφώνησαν ότι δεν θα γίνει καμία κίνηση για την απέλαση του 20 φορές νικητή Grand Slam πριν από την ακρόαση της Δευτέρας σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Η ακρόαση θα γίνει μια εβδομάδα πριν από την έναρξη του Australian Open του 2022, ενός τουρνουά στο οποίο ο Τζόκοβιτς έχει κατακτήσει εννέα φορές, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ.

Ο δικαστής Άντονι Κέλι ρώτησε τους δικηγόρους του Τζόκοβιτς πότε θα ξεκινήσει το Australian Open και πότε έχει προγραμματιστεί να παίξει τον πρώτο του αγώνα, λέγοντας ότι ήταν ανοιχτός στο να δώσει στοιχεία ο Τζόκοβιτς από απόσταση, αλλά προειδοποίησε επίσης ότι δεν θα επηρεαστεί από μια προτίμηση της ομοσπονδία τένις της Αυστραλίας να επιλυθεί το θέμα μέχρι την Τρίτη.

Ο Νικ Γουντ, ο οποίος εκπροσωπεί τον Τζόκοβιτς, είπε ότι ήταν διαθέσιμος για να συζητήσει την κατάσταση του πελάτη του με τις αρχές, σημειώνοντας ότι η επίλυση του ζητήματος της βίζας ήταν κρίσιμη.

«Καθώς κάθομαι εδώ, η απουσία βίζας, εάν η απόφαση ακύρωσης είναι έγκυρη, είναι ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο για τον κ. Τζόκοβιτς να αγωνιστεί στο τουρνουά», είπε ο Γουντ.

Τον περασμένο Φεβρουάριο ο Τζόκοβιτς μπήκε σε καραντίνα σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην Αδελαΐδα και μπόρεσε να προπονηθεί στο διάσημο τένις-κλαμπ Memorial Drive κατά τη διάρκεια της απομόνωσής του.

Αντίθετα, το ξενοδοχείο όπου κρατείται τώρα ο 34χρονος, ακριβώς βόρεια της κεντρικής επιχειρηματικής περιοχής της Μελβούρνης, υπάρχουν λίγα αντικείμενα πολυτελείας και «φιλοξενεί» ανθρώπους που βρίσκονται υπό κράτηση.

Υποστηρικτές του Τζόκοβιτς, Σέρβοι που βρίσκονται στη Μελβούρνη , βρέθηκαν σήμερα έξω από το ξενοδοχείο και ένωσαν τις φωνές τους με υποστηρικτές προσφύγων διαμαρτυρόμενοι για την παρατεταμένη κράτηση άλλων που κρατούνται εκεί, ζητώντας την απελευθέρωση του Σέρβου πρωταθλητή.