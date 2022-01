Κοινωνία

Βύρωνας: Καταγγελία για απόπειρα βιασμού μετά από γνωριμία στο Facebook

Η γνωριμία στο διαδίκτυο, το ραντεβού και η καταγγελία της 28χρονης στο Α.Τ του Βύρωνα.

Ένα εφιάλτη κατήγγειλε ότι βίωσε μια 28χρονη γυναίκα, την περασμένη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελία την οποία υπέβαλλε στο Α.Τ Βύρωνα, γνωρίστηκε με έναν άντρα στο Facebook και έδωσαν ραντεβού για βρεθούν από κοντά.

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, ο άντρας την παρέλαβε με το αυτοκίνητο του στη διασταύρωση των οδών Φιλολάου και Αλκέτου και όταν έφτασαν κοντά στο στρατόπεδο Σακέτα, ο άνδρας επιχείρησε να τη βιάσει.

Εκείνη έβαλε τις φωνές κι ο άντρας τη επέστρεψε στο σημείο που την παρέλαβε. Αμέσως έσπευσε στο Α.Τ να κάνει την καταγγελία δίνοντας και το προφίλ του άντρα, ο οποίος αναζητείται.