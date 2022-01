Κοινωνία

Εγκατάλειψη βρέφους - Χαλάνδρι: Τα πρώτα στοιχεία για τη γυναίκα που το παράτησε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια γυναίκα φέρεται σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να άφησε το μόλις δύο μηνών βρέφος σε παιδική χαρά στο Χαλάνδρι.

Μια γυναίκα φέρεται σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να άφησε το μόλις δύο μηνών βρέφος σε παιδική χαρά στο Χαλάνδρι.

Το μωρό εντόπισε από το κλάμα του ένας αστυνομικός που έκανε βάρδια φύλαξης στην περιοχή και ειδοποίησε την Άμεση Δράση.

Το βρέφος ήταν μέσα σε μία τσάντα πλάτης, ανοιχτή στο πάνω μέρος καθαρό και περιποιημένο και φορούσε σκούφο κάλτσες παντελόνι και άλλα ρούχα για να μην κρυώνει.

Στο σημείο έσπευσε ομάδα ΔΙ.ΑΣ. καθώς και ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε το μωρό και το μετέφερε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Όπως είπαν οι γιατροί είναι περίπου δύο μηνών, πολύ καλά στην υγεία του και παραμένει για εξετάσεις και φροντίδα, μέχρι να βρεθεί άκρη με την υπόθεση.

Η τσάντα και τα ρούχα του μωρού εστάλησαν για εξετάσεις στην Εγκληματική Υπηρεσία με την ελπίδα ότι μπορεί να βρεθούν κάποια στοιχεία για τους γονείς του βρέφους, ενώ παράλληλα διενεργείται έρευνα από το Τμήμα Ασφάλειας Χαλανδρίου.