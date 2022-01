Κόσμος

Τόκιο: Πρωτοφανείς χιονοπτώσεις “παρέλυσαν” την πρωτεύουσα της Ιαπωνίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότερες από 100 πτήσεις ματαιώθηκαν μετά τις σπάνιες για τα δεδομένα του Τόκιο χιονοπτώσεις.

Στα λευκά έχει ντυθεί το Τόκιο, όπου οι δρόμοι έχουν καλυφθεί από το χιόνι σήμερα, ένα σπάνιο φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, που είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθούν πάνω από 100 πτήσεις εσωτερικού.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας προειδοποίησε πως έως και 10 εκατοστά χιόνι μπορεί να πέσουν σε διάστημα 12 ωρών, ενώ εξέδωσε συναγερμό για την ευρύτερη περιοχή της γιαπωνέζικης πρωτεύουσας, τον πρώτο από το 2018, ανακοινώνοντας σφοδρές χιονοπτώσεις.

Ένας αξιωματούχος του αεροδρομίου της Χανέντα, ένα από τα δύο αεροδρόμια του Τόκιο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι 118 εσωτερικές πτήσεις ακυρώθηκαν, χωρίς να μπορεί να διευκρινίσει πόσοι επιβάτες έχουν συνολικά επηρεαστεί.

Καμία πτήση εξωτερικού δεν έχει προς το παρόν ακυρωθεί, ανέφερε ένας άλλος αξιωματούχος.

Καθυστερήσεις σημειώθηκαν σε ορισμένα δρομολόγια του προαστιακού στο Τόκιο, όπως ανακοίνωσε η σιδηροδρομική εταιρεία JR East στον ιστότοπό της.

Το χιόνι άρχισε να πέφτει περίπου το μεσημέρι τοπική ώρα και έως τις 15.00 το απόγευμα τοπική ώρα, το ύψος είχε ήδη φθάσει τα 5 εκατοστά, ενώ τα θερμόμετρα έδειχναν κάτω από 0 βαθμούς Κελσίου.