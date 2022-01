Κοινωνία

Στρυμονικός: Έρευνες για τον εντοπισμό ψαρά που αγνοείται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 57χρονος είχε πάει ψάρεμα με ακόμη ένα άτομο, αλλά έπεσε από το σκάφος και χάθηκαν τα ίχνη του.

Έρευνες για τον εντοπισμό 57χρονου ψαρά είναι σε εξέλιξη στον Στρυμονικό Κόλπο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν τρία περιπολικά του Λιμενικού Σώματος και αεροσκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ο 57χρονος που είχε πάει για ψάρεμα με μικρό αλιευτικό σκάφος μαζί με ένα ακόμη άτομο – το οποίο ενημέρωσε το Λιμενικό - έπεσε από την βάρκα και αγνοείται.

Στις έρευνες συμμετέχουν τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, οχήματα από ξηράς καθώς και ένα αεροσκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.