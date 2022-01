Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες νέοι θάνατοι ασθενών από επιπλοκές του κορονοϊού ανακοινώθηκαν και σήμερα από τον ΕΟΔΥ, με τους διασωληνωμένους και τις εισαγωγές στα νοσοκομεία να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Πέμπτη 6 Ιανουαρίου, 33.716 νέα κρούσματα κορονοϊού, εκ των οποίων 76 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Από αυτά, τα 12.844 εντοπίστηκαν στην Αττική και τα 3.739 στη Θεσσαλονίκη. Τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων είχαμε στην Αχαΐα (1.085), στο Ηράκλειο (1.067) και στη Λάρισα (1.059).

Τα κρούσματα ανά περιφερειακή ενότητα: