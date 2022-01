Κόσμος

Μαθήτρια αυτοκτόνησε γιατί την εκβίαζαν με φωτογραφίες της στο διαδίκτυο

Η 17χρονη δεν άντεξε και πήρε δηλητήριο. Το σημείωμα που άφησε στη μητέρα της.

Δύο άνδρες συνελήφθησαν από την αστυνομία σήμερα, έγινε γνωστό από τις εισαγγελικές αρχές της Αιγύπτου, μετά την αυτοκτονία τον Δεκέμβριο μια 17χρονης, που την εκβίαζαν δημοσιεύοντας φωτογραφίες, τις οποίες ανέβασαν στο διαδίκτυο, μια υπόθεση που προκάλεσε σάλο στην Αίγυπτο.

Η Μπάσαντ Χάλεντ, μια μαθήτρια Λυκείου που ζούσε με την οικογένειά της σε ένα χωριό στη βόρεια Αίγυπτο, αυτοκτόνησε στις 23 Δεκεμβρίου με δηλητήριο. Όπως όλα δείχνουν οι δύο άνδρες την εκβίαζαν, αφότου αρνήθηκε να κάνει σχέση μαζί τους, ανέφερε ένας αξιωματούχος του γραφείου του γενικού εισαγγελέα, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Σήμερα, το γραφείο του εισαγγελέα αποφάσισε να θέσει υπό κράτηση για τέσσερις ημέρες τους δύο άνδρες για να ερευνήσει τα φερόμενα γεγονότα «του εκβιασμού και της χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με έναν τρόπο που έβλαψε ένα άλλο πρόσωπο και προκάλεσε τον θάνατο μιας ανήλικης».

Οι φωτογραφίες της Χάλεντ που ανήρτησαν, που ήταν γυμνές σύμφωνα με αιγυπτιακά ΜΜΕ, κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο και τις είδε ο πατέρας της και οι συμμαθήτριές της, σύμφωνα με τον υπεύθυνο και την αδελφή του θύματος.

«Οι φωτογραφίες αναρτήθηκαν με το σώμα κάποιας άλλης», διαβεβαίωσε ο πατέρας της 17χρονης, Χάλεντ Σαλαμπί, σε ένα τοπικό μέσο.

«Είναι η κόρη μου, τη γνωρίζω καλά και γνωρίζω τους τρόπους της», συμπλήρωσε.

Μια ιδιόχειρη επιστολή που άφησε η Μπάσαντ Χάλεντ στη μητέρα της προτού αυτοκτονήσει δημοσιεύτηκε από τα αιγυπτιακά ΜΜΕ. «Μαμά, ελπίζω να με πιστέψεις, δεν είμαι αυτό το κορίτσι, είναι φωτογραφίες που έχουν επεξεργαστεί, δεν αξίζω τα όσα συμβαίνουν», τονίζει.

Η αστυνομία συνέλαβε επίσης το έναν από τους καθηγητές της μαθήτριας, τον οποίο κατηγορεί ότι παρενόχλησε το κορίτσι μπροστά στις συμμαθήτριές της, παρουσιάζοντάς την ως την «νούμερο ένα τάση» στο διαδίκτυο.

Τα γεγονότα προκάλεσαν την οργή των χρηστών του διαδικτύου, που δημιούργησαν ένα hashtag με το οποίο ζητούσαν τη σύλληψη των υπευθύνων.