Κοινωνία

Δικαστήρια: Λειτουργούν κανονικά από Παρασκευή

Ανοίγουν κανονικά από αύριο τα Δικαστήρια. Πώς θα λειτουργήσουν.

Η ασφαλή λειτουργία των Δικαστηρίων, που ανοίγουν και πάλι αύριο, βρέθηκε στο επίκεντρο τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Γενικού Γραμματέα και υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου με τις Διοικήσεις των μεγάλων δικαστικών σχηματισμών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά αλλά και των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης Πειραιά και της Ομοσπονδίας των Δικαστικών Υπαλλήλων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος «οι Διοικήσεις των δικαστικών σχηματισμών ενημέρωσαν ότι τα όποια προβλήματα έχουν ανακύψει είναι αντιμετωπίσιμα και μικρής σχετικά έκτασης και είναι δυνατή η ασφαλής επαναλειτουργία των Δικαστηρίων από αύριο.» Ο Υπουργός ενημέρωσε ότι «έχουν εγκριθεί οι πιστώσεις για την ανανέωση των συμβάσεων των εταιρειών φύλαξης και οι Διοικήσεις των δικαστικών σχηματισμών δήλωσαν ότι θα πραγματοποιείται κανονικά ο έλεγχος.»

«Κοινός τόπος όλων των παρισταμένων αποτελεί η ανάγκη αυστηρού ελέγχου των εισερχομένων στους χώρους των Δικαστηρίων και η τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας, όπως επίσης και η χρονική κατανομή των πινακίων προς αποφυγή συγχρωτισμού.» όπως τονίζεται στην ανακοίνωση στην οποία σημειώνεται ότι "τα Δικαστήρια θα λειτουργήσουν από αύριο", σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας ΚΥΑ.