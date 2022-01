Κόσμος

Τραμπ: Ο Μπάιντεν θέλει να διχάσει την Αμερική

Επίθεση του τέως στον νυν Πρόεδρο των ΗΠΑ, στη θλιβερή επέτειο της εισβολής στο Καπιτώλιο, υποστηρικτών του Τραμπ.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα τον νυν επικεφαλής του αμερικανικού κράτους Τζο Μπάιντεν ότι επικαλέστηκε το όνομά του προκειμένου να διχάσει περαιτέρω τη χώρα, στην πρώτη επέτειο από τη φονική επίθεση των υποστηρικτών του εναντίον του αμερικανικού Καπιτωλίου στις 6 Ιανουαρίου του 2021.

Ο Μπάιντεν «χρησιμοποίησε το όνομά μου σήμερα επιχειρώντας να διχάσει περαιτέρω την Αμερική», αναφέρει ο Τραμπ σε μια γραπτή ανακοίνωση μετά την ομιλία που εκφώνησε ο Μπάιντεν στο Καπιτώλιο με αφορμή την επέτειο.

«Αυτό το πολιτικό θέατρο είναι απλά ένας αντιπερισπασμός», που στοχεύει να κάνει τους πολίτες να ξεχάσουν τις «αποτυχίες» του Δημοκρατικού προέδρου, τόνισε ο Τραμπ.

Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στην αμερικανική Γερουσία Μιτς Μακόνελ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι «εκμεταλλεύονται» πολιτικά την επέτειο της επίθεσης εναντίον του Καπιτωλίου.

«Ήταν απίστευτο να βλέπω ορισμένους Δημοκρατικούς στην Ουάσιγκτον να επιχειρούν να εκμεταλλευτούν αυτήν την επέτειο για να προωθήσουν κομματικούς στόχους, που υπήρχαν πολύ πριν από αυτό το γεγονός», δήλωσε σε ένα δελτίο τύπου, όπου χαρακτήρισε την 6η Ιανουαρίου του 2021 «μαύρη ημέρα για το Κογκρέσο και τη χώρα μας».