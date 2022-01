Τεχνολογία - Επιστήμη

ΠΟΥ για μετάλλαξη Όμικρον: Είναι λάθος να λέμε ότι προκαλεί ήπια νόσηση

Νέα «καμπανάκι» από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την πορεία των εμβολιασμών. Περισσότερα από 100 κράτη δεν θα πιάσουν τον στόχο του 70% έως τον Ιούλιο.

Η πιο μολυσματική παραλλαγή Όμικρον της COVID-19 φαίνεται να προκαλεί λιγότερο σοβαρή νόσηση σε σχέση με το κυρίαρχο παγκοσμίως στέλεχος Δέλτα, αλλά δεν πρέπει να κατηγοριοποιηθεί ως "ήπια", δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Μιλώντας κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο γενικός διευθυντής Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς επανέλαβε επίσης την έκκλησή του για μεγαλύτερη ισότητα παγκοσμίως στη διανομή των εμβολίων και στην πρόσβαση σε αυτά.

Με βάση τον τρέχοντα ρυθμό ανάπτυξης των εμβολιασμών, 109 χώρες θα χάσουν τον στόχο του ΠΟΥ να έχει εμβολιαστεί πλήρως το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού έως τον Ιούλιο, πρόσθεσε ο Τέντρος. Αυτός ο στόχος θεωρείται ότι βοηθά να τερματιστεί η οξεία φάση της πανδημίας.

Μια άλλη παραλλαγή -- με την ένδειξη IHU και η οποία καταγράφηκε πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2021 - είναι μεταξύ αυτών που παρακολουθούνται από τον ΠΟΥ αλλά δεν κυκλοφορεί ευρέως, δήλωσε η τεχνική επικεφαλής του ΠΟΥ για την COVID-19, Μαρία βαν Κέρκοβ.

Υπάρχουν δυο άλλες κατηγορίες μεγαλύτερης σημασίας που ο ΠΟΥ χρησιμοποιεί για την παρακολούθηση των παραλλαγών: https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants "παραλλαγή ανησυχίας", που περιλαμβάνει τη Δέλτα και την Όμικρον, και "παραλλαγή ενδιαφέροντος".

Μιλώντας κατά την ίδια ενημέρωση από τη Γενεύη, ο σύμβουλος του ΠΟΥ Μπρους Έιλγουορντ δήλωσε ότι 36 χώρες δεν έχουν φθάσει καν στο 10% της εμβολιαστικής κάλυψης. Μεταξύ των ασθενών που νόσησαν σοβαρά παγκοσμίως, το 80% ήταν ανεμβολίαστοι, πρόσθεσε.