Πολιτισμός

Πέθανε ο Πίτερ Μπογκντάνοβιτς

Έφυγε από τη ζωή σε ηλκία 82 ετών ο ηθοποιός και σκηνοθέτης της μυθικής σειράς «The Sopranos», Πίτερ Μπογκντάνοβιτς.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Πίτερ Μπογκντάνοβιτς εκτός από ηθοποιός και σκηνοθέτης ήταν επίσης κριτικός και αφηγητής και αποτέλεσε τη «γέφυρα» ανάμεσα στο παλιό και το νέο Χόλιγουντ, περισσότερο από κάθε άλλον.

Πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες από φυσικά αίτια, σύμφωνα με την κόρη του, Αντόνια. Ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός αφήνει πίσω του πλούσια ιστορία με κλασικές σειρές και ταινίες, όπως το «The Last Picture Show» και το «Paper Moon», τα «What’s Up, Doc?», «Targets», «Saint Jack», «Daisy Miller» και «At Long Last Love».

Ηταν, φυσικά, ο Δρ Ελιοτ Κούπφερμπεργκ στη μυθική σειρά «The Sopranos», μια από τις κορυφαίες στην ιστορία.

Η τελευταία του εμφάνιση ήταν ως σκηνοθέτης στο «She’s Funny That Way», το 2014.