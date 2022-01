Τοπικά Νέα

Μητροπολίτης Κοζάνης: “Εσείς οι γυναίκες, δεν μπορείτε να κλείσετε τα στόματά σας; Πώς τις αντέχετε;”

Ακόμη και για σεξιστικό παραλήρημα κατηγόρησαν πιστοί τον Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης, για όσα σε αποστροφή του κηρύγματος του.

Άφησε τους πάντες άφωνους και έκανε πολλούς να αναφέρονται σε «σεξιστικό παραλήρημα», ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, Παύλος.

Στην διάρκεια του κηρύγματος του, μετά από τον αγιασμό των υδάτων, στο πλαίσιο του εορτασμού των Θεοφανείων, ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, Παύλος, ενοχλημένος από ομιλίες από το εκκλησίασμα και τον θόρυβο μέσα στον ναό, ανέφερε επί λέξει: «Εσείς οι γυναίκες, δεν μπορείτε να κλείσετε τα στόματά σας;» και απευθυνόμενος προφανώς στους άνδρες πιστούς είπε «Πώς τις αντέχετε; Ήθελα να ΄ξερα… Πώς τις αντέχετε;», προσθέτοντας πως μετά αναρωτιούνται οι ομιλούντες για το «τι είπε ο δεσπότης».

Στο κήρυγμά του, ο Μητροπολίτης Κοζάνης ανέφερε ακόμη προς τους πιστούς ό,τι είναι «παραμύθι, εδώ και 200 χρόνια, ότι η Εκκλησία έχει (χρήματα). Από το δίλεπτο που βάζετε στα παγκάρια των ναών μας συντηρούμε και λειτουργούμε δομές όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φροντιστήριο για 70 παιδιά κτλ».

Ο Μητροπολίτης είχε προκαλέσει αίσθηση και με όσα είχε πει πριν απο μερικές εβδομάδες, με αφορμή τις γυναικοκτονίες, ζητώντας απο τις γυναίκες να συνεχίσουν να δέχονται την κακομεταχείριση τους απο άνδρες και συμβουλεύοντας τις... "να κρατούν το στόμα τους κλειστό".

