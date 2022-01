Παράξενα

Τσαντάκιας με “κατανόηση”: άφησε το κινητό, όπως του ζήτησε το θύμα!

Ούτε η ίδια η γυναίκα δεν πίστευε πως εισακούστηκε η έκκληση που έκανε στον δράστη, μέσα στην ταραχή της. Που και πως αναζητούν τον κακοποιό τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Μασκοφόρος επιτέθηκε σε δύο γυναίκες έξω από πολυκατάστημα στη Ρόδο κι άρπαξε τη τσάντα με χρήματα και προσωπικά αντικείμενα

Φορώντας κουκούλα στο κεφάλι του και μάσκα έτσι ώστε να μην αναγνωρίζεται κανένα χαρακτηριστικό του, ένας άνδρας επιτέθηκε απόψε λίγο πριν τις 7 το βράδυ, δύο γυναίκες που έβγαιναν έξω από μεγάλο πολυκατάστημα στη Ρόδο.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στη ΡΟΔΙΑΚΗ η μία από τις δύο γυναίκες, ο δράστης κινήθηκε αστραπιαία και κατάφερε να αιφνιδιάσει τις δύο γυναίκες, περιμένοντάς στο σκοτάδι κρυμμένος , μόλις βγήκαν από το κατάστημα έχοντας ολοκληρώσει τα ψώνια τους και κατευθύνονταν στο αυτοκίνητό τους.

Χωρίς να πει κουβέντα, πλησίασε τη μία γυναίκα, την άρπαξε με βίαιο τρόπο τη τσάντα και άρχισε να τραβά με δύναμη. Οι δύο γυναίκες αντιστάθηκαν και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, αλλά δυστυχώς δεν βρέθηκε κάποιος κοντά να τις βοηθήσει.

Έτσι, ο δράστης κατάφερε να αρπάξει τη τσάντα από τα χέρια της γυναίκας σχίζοντας το λουρί. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε μέσα στο σκοτάδι.

Η τσάντα περιείχε το ποσό των 200 περίπου ευρώ καθώς επίσης και προσωπικά έγγραφα.

Ο μασκοφόρος φάνηκε πάντως... γενναιόδωρος, αφού λίγο πριν αρχίσει να τρέχει, η γυναίκα του φώναξε να επιστρέψει το κινητό της το οποίο είχε απόλυτη ανάγκη όπως κι έγινε. Ο δράστης το έβγαλε από τη τσάντα και το πέταξε στο έδαφος, πιθανόν φοβούμενος και να μην μπορέσουν να τον εντοπίσουν.

Οι δύο γυναίκες κατέθεσαν στην Ασφάλεια Ρόδου, ενώ αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή και μάλιστα γίνεται και αξιοποίηση πληροφοριών από κάμερες ασφαλείας.

