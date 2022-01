Πολιτισμός

Πέθανε ο Πάνος Ηλιόπουλος

Έφυγε από τη ζωή ο Πάνος Ηλιόπουλος. Το "αντίο" του Σπύρου Μπιμπίλα.

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Πάνος Ηλιόπουλος. Τη θλιβερή είδηση του θανάτου έκανε γνωστή με ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, ο Σπύρος Μπιμπίλας.

“Με θλίψη μόλις πληροφορηθήκαμε την ξαφνική αποχώρηση ενός σεμνού συναδέλφου μας που έδρασε σε ποιοτικές ταινίες της δεκαετίας 70-80, και στο θέατρο…Ο Πάνος Ηλιόπουλος…. Η φωτο από την σπουδαία ταινία ΡΕΒΑΝΣ με τον Αντώνη Καφετζόπουλο…Καλό ταξίδι φίλε Πάνο”, έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

