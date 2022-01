Αθλητικά

Κορονοϊός - Μπενφίκα: Ο Βλαχοδήμος βρέθηκε θετικός

Νέο πρόβλημα προέκυψε στην Μπενφίκα, αφού θετικός στην Covid-19 βρέθηκε και ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας των Λουζιτανών, Οδυσσέας Βλαχοδήμος.

O Βλαχοδήμος είναι το πέμπτο κρούσμα των «Αετών», που τώρα πια έχουν σοβαρό πρόβλημα κάτω από το δοκάρια ενόψει της προσεχούς αναμέτρησης πρωταθλήματος με την Πάσος Φερέιρα, καθώς ουσιαστικά θα έχουν μόνο έναν τερματοφύλακα.

Ο Μίλε Σβίλαρ επίσης δεν είναι διαθέσιμος για να προσφέρει τις υπηρεσίες του και δεν απομένει παρά μόνο ο Έλτον Λέιτε, ενώ στον πάγκο θα βρίσκεται αναγκαστικά ο νεαρός και άπειρος Λίο Κοκούμπο, που ξεκίνησε προπονήσεις με την ανδρική ομάδα μόλις τον τελευταίο καιρό.

