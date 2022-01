Οικονομία

Ενεργειακή κρίση: Νέα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Νέα μέτρα στήριξης αποφάσισε η κυβέρνηση λόγω των ανατιμήσεων που προκαλεί η διεθνής ενεργειακή κρίση. Σήμερα οι ανακοινώσεις Σκρέκα.



Νέα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης θα ανακοινώσει στις 10 το πρωί ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας.

Τα νέα μέτρα στήριξης που αποφάσισε η κυβέρνηση για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, λόγω των ανατιμήσεων που προκαλεί η διεθνής ενεργειακή κρίση έρχονται να προστεθούν στα μέτρα που είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συζήτηση του Προϋπολογισμού στη Βουλή και τα οποία αφορούσαν καταναλωτές και επιχειρήσεις για τον μήνα Δεκέμβριο.

«Οι παρεμβάσεις μας θα συνεχισθούν και για τους πρώτους μήνες του 2022 εφόσον αυτό χρειαστεί και εκτιμώ ότι θα χρειαστεί», είχε δηλώσει τότε ο πρωθυπουργός.

Αυτό που ισχύει σήμερα και είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό, είναι η πρόσθετη αύξηση της κρατικής ενίσχυσης στα τιμολόγια ρεύματος για το μήνα Δεκέμβριο και αντίστοιχα στα κοινωνικά τιμολόγια και στα ευάλωτα νοικοκυριά.

Συγκεκριμένα για τον μήνα Δεκέμβριο, αυξήθηκε η κρατική επιδότηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, για όλους τους καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στη Χαμηλή Τάση. Το ύψος της στήριξης διαμορφώθηκε από 130 ευρώ/MWh, σε 165 ευρώ/MWh για τις πρώτες 300 kWh και η επιδότηση ανέρχονταν πλέον σε 49,5 ευρώ τον μήνα Δεκέμβριο. Για τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), η στήριξη τον Δεκέμβριο αυξήθηκε σε 185 ευρώ/MWh από 150 ευρώ/MWh και το ύψος της επιδότησης ανήλθε σε 55,5 ευρώ.

Δεύτερον, αυξήθηκε η έκπτωση στους λογαριασμούς φυσικού αερίου κατά 40% το μήνα Δεκέμβριο κάτι που σήμαινε έκπτωση για όλους τους οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου, σε 34 ευρώ ανά θερμική MWh τον Δεκέμβριο.

Οι οικιακοί καταναλωτές είχαν επιπλέον μείωση κατά μέσο όρο 15 ευρώ ανά θερμική MWh από την αναστολή χρέωσης των τελών χρήσης δικτύου για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Συνολικά η έκπτωση για τα νοικοκυριά διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο σε 49 ευρώ ανά θερμική MWh.

Και τρίτον, όσον αφορά τους αγρότες υπήρξε κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους από τη ρήτρα αναπροσαρμογής στα αγροτικά τιμολόγια ενέργειας από τον Αύγουστο μέχρι και το μήνα Δεκέμβριο.

