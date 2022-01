Παράξενα

Κορονοϊός - Σέρρες: Γιαγιά 108 ετών εμβολιάστηκε γιατί... της έλειψαν οι φίλες της (εικόνες)

Η απίθανη γιαγιά εμβολιάστηκε και πόζαρε στο φωτογραφικό φακό χαμογελώντας.



Μια γιαγιά 108 ετών στις Σέρρες εμβολιάστηκε με την πρώτη δόση, καθώς της είχε λείψει η παρέα με τις γειτόνισσες.

Την είδηση έκανε γνωστή μέσω ανάρτησης της στα κοινωνικά δίκτυα η Ειρήνη Χατζοπούλου, υποδιοικήτρια της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, η οποία δημοσίευσε μια φωτογραφία με την απίθανη γιαγιά να χαμογελά στον φακό.

«Οι κατ’ οίκον εμβολιασμοί συνεχίζονται κανονικά σε όλους τους νομούς της 4ης ΥΠΕ. Μεγάλη συγκίνηση ωστόσο προσφέρουν περιπτώσεις όπως σήμερα, σε περιοχή του νομού Σερρών, με το υγειονομικό προσωπικό του ΚΥ Ζίχνης να εμβολιάζει με την 1η δόση, κυρία με επίσημο καταγεγραμμένο έτος γέννησης το 1918 (αν και γεννηθείσα το 1914!). Η ελπίδα δεν έχει ηλικία, είτε στα 104, είτε στα 107! “Ήθελε να εμβολιαστεί γιατί της έχει λείψει, λόγω του κορωνοϊού, η παρέα με τις γειτόνισσες” ανέφερε στην εμβολιαστική ομάδα και είμαστε διπλά ευτυχείς γιατί το εμβόλιο σώζει αλλά και ενώνει!».

