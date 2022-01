Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τζανάκης: Είναι νωρίς να μιλάμε για ενδημική νόσο

Τι είπε για την 5ήμερη καταντίνα για όσους νοσούν και το άνοιγμα των σχολείων. Τι ανέφερε ο Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης για την μετάλλαξη Όμικρον.



Για την εξέλιξη της πανδημίας και την μετάλλαξη Όμικρον, την 5ήμερη καραντίνα αλλά και το άνοιγμα των σχολείων μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο Νικόλαος Τζανάκης , Καθηγητής Πνευμονολογίας Παν/μιου Κρήτης και ο Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρικής Σχολής Παν. Θεσσαλίας.

Σχετικά με το αν η πανδημία του κορονοϊού μπαίνει σε ενδημική φάση ο κ. Τζανάκης παρουσιάστηκε επιφυλακτικός τονίζοντας ότι ιός μας έχει εκπλήξει πολλές φορές και τόνισε ότι είναι νωρίς να πούμε ότι πάμε σε ενδημική φάση. Παράλληλα, σημείωσε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό.

Σχετικά με την 5ήμερη καραντίνα για όσους νόσησαν ο κ. Τζανάκης είπε ότι του προκάλεσε έκπληξη η οδηγία που έδωσε το CDC. «Είναι παρακινδυνευμένο διάστημα. Θα πρέπει οι γιατροί κατά περίπτωση να αποφασίζουν για την διάρκεια της καραντίνας», υπογράμμισε.

Για το άνοιγμα των σχολείων ο κ. Τζανάκης είπε πως κατά την γνώμη του θα έπρεπε να καθυστερήσει το άνοιγμα των σχολείων κατά μία εβδομάδα και πρόσθεσε ότι τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν δυο rapid test μαζί μετα self test.

Ωστόσο, είπε πως «αυτή η απόφαση έχει ένα καλό. Μας μαθαίνει να ζούμε με τον ιό», ενώ σημείωσε ότι δεν θα πρέπει να εκλάβουμε την Όμικρον ως την αρχή του τέλους της πανδημίας, αφού όπως ανέφερε οδηγεί στο νοσοκομείο αρκετό κόσμο.

Από την πλευρά του ο κ. Γουργουλιάνης είπε ότι το τέλος πανδημίας δεν είναι εύκολο να το καταλάβουμε και πρόσθεσε ότι θα μιλάμε για το τέλος αυτής όταν ο ιός δεν σκοτώνει και σημείωσε ότι σε λίγες ημέρες θα ξέρουμε πόσο θανατηφόρα είναι η μετάλλαξη Όμικρον.

Τέλος χαρακτήρισε σωστό βήμα το άνοιγμα των σχολείων. «Φαίνεται πως πλησιάζουμε προς την ενδημικότητα», είπε.

