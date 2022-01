Κοινωνία

Καταδίωξη στην Εθνική Οδό: Οδηγός έτρεχε με 180 χλμ κρατώντας ένα παιδί στην αγκαλιά

Η καταδίωξη κράτησε για περισσότερα από 200 χλμ. Θετικοί στον κορονοϊό ο φερόμενος ως διακινητής, που συνελήφθη, όπως και οι μετανάστες που μετέφερε.

Δεν έχει προηγούμενο η κινηματογραφική καταδίωξη που έγινε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης και η οποία ξεκίνησε από τη Λάρισα και έληξε στη Λαμία.

Όλα ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Πιερίας έκαναν σήμα για έλεγχο σε ένα λευκό όχημα το οποίο θεώρησαν ύποπτο, στα διόδια Αιγινίου.

Μέσα στο αυτοκίνητο εκτός από το νεαρό οδηγό ήταν ακόμη τέσσερις άνδρες και ένα μικρό παιδάκι, που όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια ο οδηγός ήταν ένας Σύριος διακινητής κυκλώματος μεταναστών και οι 4 επιβάτες ήταν Αιγύπτιοι, ο ένας εκ των οποίων ήταν και ο πατέρας του 4χρονου αγοριού.

Καταδίωξη θρίλερ για 200 χιλιόμετρα

Ο οδηγός του ΙΧ όχι μόνο δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών, αλλά πάτησε γκάζι και ανέπτυξε ταχύτητα. Αμέσως δύο οχήματα της ΟΠΚΕ Πιερίας, ξεκίνησαν την καταδίωξη. Ο οδηγός του ΙΧ λίγο αργότερα βγήκε από την εθνική οδό και πήγε προς το Αιγίνιο, ενώ σε κάποιο σημείο με ταχύτητα 70χλμ άνοιξε την πόρτα και πέταξε στο δρόμο τον έναν από τους Αιγύπτιους. Το ένα από τα οχήματα της ΟΠΚΕ σταμάτησε και τον "μάζεψε" για να τον οδηγήσει στην Διεύθυνση Πιερίας, ενώ το άλλο συνέχιζε την καταδίωξη, χωρίς ωστόσο κανείς να μπορεί να φανταστεί ότι αυτή η καταδίωξη θα κρατούσε για πάνω από 200 χλμ, σηκώνοντας στο πόδι τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της Πιερίας, της Λάρισας, της Μαγνησίας και της Φθιώτιδας.

Το ΙΧ πέρασε μέσα από το Αιγίνιο και στον κόμβο πριν βγει ξανά στην εθνική οδό ο διακινητής "ξεφορτώνεται" και τους άλλους τρεις επιβάτες, τους οποίους πήραν μέσα στο αυτοκίνητο οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που ακολουθούσαν. Τότε τους άκουσαν να φωνάζουν «baby, baby» και έμαθαν ότι μέσα στο καταδιωκόμενο αυτοκίνητο ήταν ένα μικρό παιδάκι και ο οδηγός τον οποίο αποκαλούν "mafia".





Έσπαγε τις μπάρες



Στο ύψος της Κατερίνης ο οδηγός του ΙΧ βγήκε από την εθνική οδό και μπήκε στην πόλη της Κατερίνης, όπου πέρασε κόκκινα φανάρια και διασταυρώσεις, ενώ στο "παιχνίδι" της καταδίωξης μπήκε και ένα περιπολικό του ΑΤ Κατερίνης.



Ο διακινητής συνέχισε με μεγάλη ταχύτητα και βγήκε ξανά στην εθνική οδό, όπου συνέχισε με κατεύθυνση προς Λαμία. Οι αστυνομικοί ακολουθούσαν σε απόσταση ασφαλείας και χωρίς να πιέζουν ώστε να μην κινδυνεύσει η ζωή του μικρού παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport ο οδηγός του αυτοκίνητου έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, που έφτανε ακόμη και τα 180 χλμ την ώρα, ενώ περνούσε σπάζοντας και τις μπάρες των διοδίων που συναντούσε στη διαδρομή. Μάλιστα φέρεται να κρατούσε αγκαλιά το μικρό παιδί το οποίο φυσικά είχε τρομοκρατηθεί, ενώ είχε σπάσει και το παρμπρίζ του λευκού ΙΧ.

Από τα διόδια της Πελασγίας και μετά, επειδή τελείωσαν τα καύσιμα των περιπολικών της Πιερίας, ανέλαβαν την καταδίωξη οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Λάρισας σε συνεργασία με τους συναδέλφους τους από τη Φθιώτιδα.



Μπαίνοντας στο νομό Φθιώτιδας στο ύψος των Ραχών, όπου στενεύει ο δρόμος λόγω έργων, ο οδηγός του ΙΧ χτύπησε ένα προπορευόμενο όχημα, αλλά αν και έπαθε υλικές ζημιές δεν σταμάτησε και συνέχισε.



Τελικά έξω από τη Λαμία και περνώντας τα διόδια της Μαυρομαντήλας, βγήκε από την εθνική οδό στον κόμβο της ΒΙΠΕ και άρχισε να κινείται τον παλιό δρόμο Λαμίας - Στυλίδας, έχοντας όμως και σκασμένο λάστιχο, με αποτέλεσμα τα περιπολικά να καταφέρουν να το ακινητοποιήσουν κοντά στην είσοδο της ΒΙΠΕ Λαμίας.



Ο νεαρός Σύριος οδηγός που φέρεται να είναι διακινητής κυκλώματος μεταναστών συνελήφθη και παρελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ Πιερίας στον κόμβο του Αλμυρού για να οδηγηθεί στην Κατερίνη, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στον κορονοϊό και κρατείται σε ειδικό θάλαμο φρούρησης στο νοσοκομείο.



Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην καταδίωξη έχουν αρνητικά τεστ.

Πηγή: lamiareport.gr

