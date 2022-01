Οικονομία

Κορονοϊός – Αναρρωτική άδεια: Πώς πληρώνεται από τον ΕΦΚΑ

Διευκρινίσεις για τον τρόπο πληρωμής των εργαζομένων που νοσούν με κορονοϊό έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΕΦΚΑ στον ΑΝΤ1.

«Το rapid ή το PCR δεν είναι αρκετό για να πληρωθεί ασθενής από τον ΕΦΚΑ, όπως και για τις άλλες ασθένειες, χρειάζεται γνωμάτευση γιατρού», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο εκπρόσωπος Τύπου του ΕΦΚΑ, Όμηρος Τσάπαλος.

«Ο ΕΦΚΑ δεν είναι ο οργανισμός που απλώς διαπιστώνει ότι κάποιος νοσεί, είναι ο φορέας που διαχειρίζεται τα χρήματα των πολιτών», υπογράμμισε και εξήγησε πως:

«Ο ασφαλισμένος πρέπει να εξεταστεί από γιατρό για να πληρώσει κάποιον που θα καθίσει για πάνω από πέντε μέρες», συμπληρώνοντας ότι, δεν είναι αναγκαίο να εξεταστεί δια ζώσης ο ασθενής, καθώς «αν ο γιατρός είναι συνδεδεμένος με τον ΕΟΠΥΥ και το δηλώσει στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ, τότε ο ασθενής πληρώνεται κανονικά».

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής είπε πως, «σε όλες τις ασθένειες, υπάρχει αναλογία εργοδότη – ΕΦΚΑ στην πληρωμή, εφόσον ο εργαζόμενος δεν έχει εξαντλήσει τις μέρες αναρρωτικής άδειας που δικαιούται».

«Οι πέντε μέρες covid είναι έξτρα των ημερών αναρρωτικής άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος», διευκρίνισε καταλήγοντας.

