Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: Είσοδος στην εστίαση μόνο για πλήρως εμβολιασμένους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προς νέα περιοριστικά μέτρα η Γερμανία, με γενική εφαρμογή του κανόνα 2G+ για την πρόσβαση σε καταστήματα εστίασης.



Γενική εφαρμογή του κανόνα 2G+, που προβλέπει την πρόσβαση σε καταστήματα εστίασης σε εμβολιασμένους και ιαθέντες με αρνητικό διαγνωστικό γρήγορο τεστ 24ώρου, σχεδιάζουν ομοσπονδία και κρατίδια. Από τον κανόνα θα εξαιρούνται μόνο όσοι έχουν ήδη εμβολιαστεί με την ενισχυτική δόση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Handelsblatt, η οποία επικαλείται προσχέδιο αποφάσεων της σημερινής διάσκεψης του καγκελάριου Όλαφ Σολτς με τους πρωθυπουργούς των κρατιδίων, ο κανόνας 2G αναμένεται να εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα, πιθανόν από τη 15η Ιανουαρίου.

Μέχρι σήμερα, ενισχυτική δόση έχει λάβει το 40% του πληθυσμού στη Γερμανία.

«Πρέπει να περιορίσουμε και πάλι τις επαφές κι αυτό αφορά ιδιαίτερα το εσωτερικό των εστιατορίων. Θέλουμε περισσότερη ασφάλεια εκεί (...) Η εστίαση είναι προβληματικός τομέας, όπου κάθεται κανείς για αρκετή ώρα χωρίς μάσκα», εξήγησε χθες το βράδυ στο RTL ο υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ.

Οι αντιδράσεις έρχονται ήδη από την πλευρά της αντιπολίτευσης, με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) να χαρακτηρίζει «ακατανόητη» την απόφαση και να επισημαίνει ότι στις περιοχές υπό τη διακυβέρνηση των σοσιαλδημοκρατών (SPD), όπως το Αμβούργο, δεν υπάρχει επαρκής προσφορά για την ενισχυτική δόση του εμβολίου.

«Έτσι σκοτώνει τους εστιάτορές μας ο Όλαφ Σολτς», σχολίασε δηκτικά ο Κριστόφ Πλος, μέλος του προεδρείου του CDU.

Από την πλευρά πάντως των επιχειρηματιών της εστίασης , ο Μόριτς Λούντορφ, ιδιοκτήτης παραδοσιακής ταβέρνας στο Μούνστερ της Βεστφαλίας, δήλωσε στην εφημερίδα Bild ότι ο κανόνας 2G+ αποτελεί λογική συνέπεια της τρέχουσας κατάστασης με την παραλλαγή Όμικρον. «Εμείς οι εστιάτορες το περιμέναμε. Οι περισσότεροι πελάτες θα προσαρμοστούν γρήγορα», σημείωσε.

Ταυτόχρονα, σε ισχύ παραμένουν οι περιορισμοί των επαφών, με όριο τα 10 άτομα για εμβολιασμένους και ιαθέντες σε ιδιωτικές συναθροίσεις. Στους ανεμβολίαστους επιτρέπεται η συνάντηση των μελών ενός νοικοκυριού με έως και δύο άτομα από άλλο νοικοκυριό. Και στις δύο περιπτώσεις, εξαιρούνται τα παιδιά κάτω των 14 ετών. Σε ισχύ παραμένει σε όλη τη χώρα και ο κανόνας 2G για πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες (κινηματογράφους, θέατρα κ.λπ.) και για το λιανικό εμπόριο, με την εξαίρεση των καταστημάτων με είδη πρώτης ανάγκης. Τα νυχτερινά κλαμπ παραμένουν κλειστά από την 28η Δεκεμβρίου και δεν αναμένεται αναθεώρηση της απόφασης.

Σε ό,τι αφορά την καραντίνα, στο εξής όσοι είχαν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού θα εξαιρούνται εάν έχουν λάβει αναμνηστική δόση ή ακόμη και δεύτερη πρόσφατα. Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν αναρρώσει.

Ασαφές παραμένει το διάστημα κατά το οποίο εμβολιασμένοι με δύο δόσεις και ιαθέντες αντιμετωπίζονται όπως εκείνοι που έχουν λάβει την ενισχυτική δόση. Για όλους τους υπόλοιπους, το πιθανότερο είναι η καραντίνα να διαρκεί δέκα ημέρες.

Ειδική ρύθμιση προβλέπεται για τους εργαζόμενους στον υγειονομικό τομέα: η καραντίνα μπορεί να διαρκεί επτά ημέρες και να λήγει με αρνητικό μοριακό διαγνωστικό τεστ, εφόσον δεν εκδηλώνονται συμπτώματα τουλάχιστον για 48 ώρες. «Αυτό θα γίνει για τη διατήρηση της λειτουργίας κρίσιμων υποδομών», αναφέρεται στο προσχέδιο των αποφάσεων, όπου επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι η παραλλαγή Όμικρον πολύ σύντομα θα είναι η κυρίαρχη στη Γερμανία, γεγονός το οποίο συνεπάγεται σημαντική αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων και ενδεχόμενη επιβάρυνση του συστήματος υγείας, αλλά και πιθανές σοβαρές ελλείψεις προσωπικού σε νευραλγικούς τομείς, λόγω ασθένειας ή καραντίνας.

Οι μαθητές σχολείων και παιδικών σταθμών μπορούν να περιορίσουν την καραντίνα στις πέντε ημέρες με μοριακό τεστ ή γρήγορο τεστ αντιγόνων, το οποίο θα ενταχθεί στον ήδη ισχύοντα τακτικό έλεγχο. Εξαίρεση από τον κανόνα μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση που εφαρμόζονται αυξημένα μέτρα, όπως γενική χρήση προστατευτικής μάσκας, καθημερινά τεστ κ.λπ..

Στο προσχέδιο αναφέρεται ακόμη η υποχρέωση για εργασία από το σπίτι, όπου αυτό είναι εφικτό και η γενική σύσταση για χρήση μάσκας τύπου FFP-2 στα καταστήματα και στα μαζικά μέσα μεταφοράς, ενώ τονίζεται ότι η ενισχυτική δόση προσφέρει την καλύτερη προστασία έναντι της παραλλαγής Όμικρον.

Ειδήσεις σήμερα:

Καταδίωξη στην Εθνική Οδό: Οδηγός έτρεχε με 180 χλμ κρατώντας ένα παιδί στην αγκαλιά

Κορονοϊός - Σέρρες: Γιαγιά 108 ετών εμβολιάστηκε γιατί... της έλειψαν οι φίλες της (εικόνες)

Τζόκοβιτς: “Πόλεμος” για τη βίζα του στην Αυστραλία