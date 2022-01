Πολιτική

Κορονοϊός – Συρίγος: Δεύτερη ευκαιρία σε φοιτητές που θα χάσουν την εξεταστική λόγω νόσησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα Πανεπιστήμια ανοίγουν κανονικά από την Δευτέρα. Το 84% των φοιτητών έχουν εμβολιαστεί.



Για το άνοιγμα των Πανεπιστημίων και των σχολείων εν μέσω έκρηξης κρουσμάτων κορονοϊού μίλησε ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ενώ εξήγησε και γιατί δεν δόθηκαν δωρεάν self test στους φοιτητές, όπως έγινε με τους μαθητές.

Ο κ. Συρίγος είπε ότι τα Πανεπιστήμια σε μια εβδομάδα ολοκληρώνουν το ακαδημαϊκό εξάμηνο και ξεκινά η εξεταστική, ως εκ τούτου δεν θα υπάρχει καθημερινή επαφή, ενώ τόνισε ότι οι φοιτητές είναι εμβολιασμένοι στο 84%.

Ανέφερε ακόμα ότι οι φοιτητές μπαίνουν στην εξεταστική περίοδο και εκ των πραγμάτων, όπως είπε, τηρούνται οι αποστάσεις.

Ωστόσο, ο κ. Συρίγος αποκάλυψε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ώστε το κάθε τμήμα ξεχωριστά να έχει την δυνατότητα να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε κάποιον φοιτητή που έχει νοσήσει και δεν πήγε να γράψει το μάθημα.

Ξεκαθάρισε, πάντως, πως δεν θα γίνει δεύτερη εξεταστική και η δεύτερη ευκαιρία θα ισχύει μόνο για όσους φοιτητές έχουν νοσήσει. Το κάθε τμήμα θα έχει την δυνατότητα να αποφασίζει πως διαχειριστεί το θέμα, ανέφερε ο κ. Συρίγος, ενώ είπε ότι στην πλατφόρμα edupass θα φαίνεται σε κάθε τμήμα πόσοι νοσούν.

«Βασική μας έγνοια είναι να μην χάσουν την εξεταστική οι φοιτητές που θα νοσήσουν», σημείωσε ο κ. Συρίγος.

Ειδήσεις σήμερα:

Καταδίωξη στην Εθνική Οδό: Οδηγός έτρεχε με 180 χλμ κρατώντας ένα παιδί στην αγκαλιά

Κορονοϊός – Αναρρωτική άδεια: Πώς πληρώνεται από τον ΕΦΚΑ

Κορονοϊός - Σέρρες: Γιαγιά 108 ετών εμβολιάστηκε γιατί... της έλειψαν οι φίλες της (εικόνες)