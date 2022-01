Κόσμος

Μεξικό: Βρέθηκαν πτώματα στοιβαγμένα σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έξω από το κυβερνητικό μέγαρο της περιοχής βρέθηκε το αυτοκίνητο, στο οποίο είχαν «φορτωθεί» τα πτώματα.

Δέκα πτώματα βρέθηκαν χθες Πέμπτη μέσα σε αυτοκίνητο παρκαρισμένο μπροστά στην έδρα της πολιτειακής κυβέρνησης στη Σακατέκας, στο βόρειο Μεξικό, περιοχή τον έλεγχο της οποίας διεκδικούν δύο από τα ισχυρότερα και πιο επίφοβα καρτέλ των ναρκωτικών στη χώρα, ενημέρωσαν οι αρχές.

«Στις 05:30 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 13:30 ώρα Ελλάδας), με ενημέρωσαν για ένα γκρι αυτοκίνητο παρατημένο εδώ μπροστά στο κυβερνητικό μέγαρο με πτώματα ανθρώπων που κατά τα φαινόμενα είχαν υποστεί ξυλοδαρμό», ανέφερε ο κυβερνήτης, ο Νταβίντ Μονρεάλ, μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Συνολικά μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκαν δέκα πτώματα, σύμφωνα με την εφημερίδα La Jornada. Τοπικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει αρχικά ότι το αυτοκίνητο, ένα SUV μάρκας Mazda, πάρκαρε οδηγός που κατά τα φαινόμενα ήταν μόνος και ότι στο όχημα βρέθηκαν έξι πτώματα.

Ο κ. Μονρεάλ ανέφερε αργότερα χθες πως συνελήφθησαν δύο ύποπτοι.

Σύμφωνα με τις μεξικανικές αρχές, η πολιτεία Σακατέκας έχει μετατραπεί τελευταία σε πεδίο μάχης των καρτέλ Σιναλόα και Νέα Γενιά του Χαλίσκο.

Στα τέλη Νοεμβρίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, μετέβη στην πολιτεία αφού περίπου δεκαπέντε πτώματα βρέθηκαν απαγχονισμένα δημόσια μέσα σε μερικές ημέρες. Η κυβέρνησή του ανακοίνωσε πως στέλνει ενισχύσεις, άλλους 460 στρατιωτικούς, στην πολιτεία όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί 4.000.

Στη Σακατέκας κυβερνά από τον Σεπτέμβριο το Κίνημα για την Εθνική Αναγέννηση (MORENA), το κόμμα του προέδρου Λόπες Ομπραδόρ.

Το 2021, στην πολιτεία καταγράφηκαν επίσημα 1.050 ανθρωποκτονίες, περίπου 260 περισσότερες απ’ ό,τι το 2020, κατά τα στοιχεία των αρχών της Σακατέκας.

Σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς, το Μεξικό μετρά κάπου 300.000 δολοφονίες από το 2006, όταν ο τότε πρόεδρος, ο Φελίπε Καλδερόν, κήρυξε τον λεγόμενο πόλεμο κατά των ναρκωτικών, αναπτύσσοντας τον στρατό στο εσωτερικό της χώρας.

Ο νυν αρχηγός του κράτους λέει πως προτιμά άλλη πολιτική, που συνοψίζει με τη φράση «abrazos, no balazos» («αγκαλιές, όχι τουφεκίδια») για να αντιμετωπιστούν τα καρτέλ, αλλά διατηρεί τις ένοπλες δυνάμεις ανεπτυγμένες σε όλη την επικράτεια. Η κυβέρνησή του ίδρυσε εξάλλου νέο σώμα ασφαλείας, την Εθνική Φρουρά, τον Μάρτιο του 2019, για να καταπολεμηθεί η δράση του οργανωμένου εγκλήματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Συρίγος: Δεύτερη ευκαιρία σε φοιτητές που θα χάσουν την εξεταστική λόγω νόσησης

Κορονοϊός – Αναρρωτική άδεια: Πώς πληρώνεται από τον ΕΦΚΑ

Κορονοϊός - Σέρρες: Γιαγιά 108 ετών εμβολιάστηκε γιατί... της έλειψαν οι φίλες της (εικόνες)