Γλυκά Νερά - Αναγνωστόπουλος: Μήνυση για την δολοφονία του σκύλου της Καρολάιν (βίντεο)

Μήνυση κατά του πιλότου υπέβαλε το φιλοζωικό σωματείο, από το οποίο είχε πάρει η Καρολάιν την Ρόξυ. Με ποιες ποινές είναι αντιμέτωπος.



Μήνυση κατά του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου κατέθεσε το φιλοζωικό σωματείο για την δολοφονία της Ρόξυ, του σκύλου της Καρολάιν.

Ο δολοφόνος της Καρολάιν το βράδυ του εγκλήματος σκότωσε και το σκυλί, κρεμώντας το με σχοινί στην σκάλα, θέλοντας να στήσει σκηνικό ληστείας μετά φόνου, στην μεζονέτα της οικογένειας στα Γλυκά Νερά.

Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου στο "Πρωινό", οκτώ μήνες πριν την δολοφονία η Καρολάιν είχε πάει στο φιλοζωικό σωματείο και ζήτησε ένα σκυλάκι για να μεγαλώσει με το μωρό της.

Μάλιστα, η Κέλλυ Χεινοπώρου ανέφερε και τις ποινές οι οποίες αναμένεται να επιβληθούν στον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, και για την δολοφονία της «Ρόξυ». Όπως είπε ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος θα τιμωρηθεί πιο βαριά για την ζωοκτονία από την δολοφονία.





