Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης: Τα 55 νέα έργα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κατάλαγος των 55 έργων που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης. Πράσινη μετάβαση, ψηφιακή μετάβαση, επενδύσεις και απασχόληση οι τέσσερις πυλώνες.

Σε 3,35 δισ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός των 55 έργων, τα οποία εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μετά από έγκριση του αρμόδιου για το Πρόγραμμα Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις εντάξεις των έργων να αυξάνονται διαρκώς. Υπενθυμίζεται πως 48 έργα, ύψους 2,76 δισ. ευρώ, έχουν, ήδη, ενταχθεί και ανακοινωθεί σε δύο χρονικές φάσεις. Τα 12 πρώτα (1,42 δισ. ευρώ) τον Ιούλιο του 2021 και τα υπόλοιπα 36 έργα (1,34 δισ. ευρώ) τον Οκτώβριο του 2021. Μετά από την παρούσα τρίτη δέσμη, ο συνολικός προϋπολογισμός των 103 έργων που θα υλοποιηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης υπερβαίνει τα 6 δισ. ευρώ.

Τα 55 νέα έργα που εντάσσονται στο «Ελλάδα 2.0» ανά πυλώνα:

1. Πράσινη Μετάβαση

Εξοικονομώ κατ' οίκον (κύκλοι 2021, 2022) για την ενεργειακή αναβάθμιση κύριων κατοικιών (1,35 δισ. ευρώ).

(κύκλοι 2021, 2022) για την ενεργειακή αναβάθμιση κύριων κατοικιών (1,35 δισ. ευρώ). Εξοικονομώ κατ' οίκον (κύκλος 2020) για την ενεργειακή αναβάθμιση κύριων κατοικιών (199,64 εκατ. ευρώ).

Ανακαίνιση Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) - Επισκευή, συντήρηση και βελτίωση της λειτουργικής του απόδοσης (56,43 εκατ. ευρώ).

Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης - Σχέδιο Προστασίας Δασών (50 εκατ. ευρώ).

(50 εκατ. ευρώ). Πράσινα ΤΑΞΙ - Αντικατάσταση παλαιών, ρυπογόνων οχημάτων ΤΑΞΙ, με νέα, αμιγώς ηλεκτρικά, μηδενικών εκπομπών (40,01 εκατ. ευρώ).

Ανακατασκευή του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Κουμουνδούρου και Γραμμή Μεταφοράς 400kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου - ΚΥΤ Κορίνθου (30,10 εκατ. ευρώ).

Κατασκευή 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (23,56 εκατ. ευρώ).

Αυτοτελείς μελέτες για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) σε τουλάχιστον 50 Δημοτικές Ενότητες (8,08 εκατ. ευρώ).

2. Ψηφιακή Μετάβαση

Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας. Αφορά στους φακέλους των αδειών δόμησης (159,89 εκατ. ευρώ).

Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας. Αφορά στους φακέλους των αδειών δόμησης (159,89 εκατ. ευρώ). Επιχορήγηση του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) για την ανάπτυξη νέου εθνικού υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας για τα επόμενα 5 έτη (23 εκατ. ευρώ).

Διασύνδεση των υφιστάμενων συστημάτων ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού Enterprise Resource Planning (ERP) της Γενικής Κυβέρνησης με το Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (2,30 εκατ. ευρώ).

3. Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή

Μεταρρύθμιση του συστήματος Clawback και συμψηφισμός του με ερευνητικές και επενδυτικές δαπάνες (250 εκατ. ευρώ).

Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης (148,68 εκατ. ευρώ).

Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές υψηλής ανεργίας (119,70 εκατ. ευρώ).

Στοχευμένο πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ για ειδικές ομάδες πληθυσμού, με δυσκολία ανεύρεσης εκ νέου εργασίας (111,23 εκατ. ευρώ).

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης (επαγγελματική κατάρτιση) σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες (101,74 εκατ. ευρώ).

Πρόγραμμα προετοιμασίας/προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18 έως 30 ετών, σε εργασιακό περιβάλλον του ιδιωτικού τομέα για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας (68,04 εκατ. ευρώ).

Πρόγραμμα υποστήριξης ανέργων και εργοδοτών που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας, με αξιοποίηση ειδικών, εργασιακών συμβούλων (54,72 εκατ. ευρώ).

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων στους τομείς της πράσινης οικονομίας του ΟΑΕΔ, με έμφαση στις γυναίκες (49,88 εκατ. ευρώ).

Ψηφιοποίηση του ιστορικού (αρχείου) ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, με κύριο στόχο την προστασία και διασφάλισή του, καθώς και την πρόσβαση στην πληροφορία από τα συστήματα του e-ΕΦΚΑ (33,23 εκατ. ευρώ)

Μετασχηματισμός των Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας και εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας - ΑΡΙΑΔΝΗ (31 εκατ. ευρώ).

Προώθηση της ένταξης του προσφυγικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας: Πρακτική άσκηση και εργασία (17,50 εκατ. ευρώ).

Προώθηση της ένταξης του προσφυγικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας: Γλωσσική - διαπολιτισμική εκπαίδευση (7,34 εκατ. ευρώ).

Προώθηση της ένταξης του προσφυγικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας: Επαγγελματική Εκπαίδευση (6,01 εκατ. ευρώ).

Προώθηση της ένταξης του προσφυγικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας: Υπηρεσίες διερμηνείας (2,99 εκατ. ευρώ).

Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, δηλαδή λειτουργία σύζευξης των χαρακτηριστικών των ανέργων με τα χαρακτηριστικά των ζητούμενων θέσεων εργασίας (2,70 εκατ. ευρώ).

E-learning και ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού περιεχομένου (ΟΑΕΔ). Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης (868.000 ευρώ)

Προώθηση της ένταξης του προσφυγικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας: Πιστοποίηση δεξιοτήτων (669.600 ευρώ)

Επιτόπια παρακολούθηση για την αξιολόγηση του προγράμματος προώθησης της ένταξης προσφυγικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας (508.400 ευρώ).

FMIS: Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης ΟΑΕΔ, το οποίο περιλαμβάνει υποσυστήματα διαχείρισης προμηθειών και μισθοδοσίας και προβλέπει διαλειτουργικότητα με τα λοιπά Πληροφοριακά Συστήματα του Οργανισμού (260.400 ευρώ).

HRM: Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΑΕΔ, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: παρακολούθηση Οργανογράμματος φορέα, παρακολούθηση όλων των κατηγοριών προσωπικού, τίτλους σπουδών ή άλλων τυπικών προσόντων κ.λπ. (186.000 ευρώ).

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων εξειδικευμένα, ανά τομέα, π.χ. ψηφιακές δεξιότητες, πράσινες δεξιότητες κ.ά. (74.400 ευρώ).

4. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας

Αναβάθμιση της υποδομής τουριστικών λιμένων (161,05 εκατ. ευρώ).

Ορεινός Τουρισμός. Θα αναπτυχθούν, περαιτέρω, οι εγκαταστάσεις ορεινού και χειμερινού τουρισμού (χιονοδρομικά κέντρα) και παράλληλα θα εκσυγχρονιστεί η κείμενη νομοθεσία ανέγερσης, αδειοδότησης και λειτουργίας των σχετικών υποδομών (56,57 εκατ. ευρώ).

Προγράμματα επανακατάρτισης και απόκτησης νέων δεξιοτήτων για 18.000 απασχολούμενους στον τομέα του τουρισμού (43,97 εκατ. ευρώ).

Τουρισμός υγείας και ευεξίας, με την αξιοποίηση ιαματικών πηγών (28,46 εκατ. ευρώ).

Καταδυτικός και υποβρύχιος τουρισμός. Το έργο αφορά στην προστασία και προώθηση του υποβρύχιου περιβάλλοντος και στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων (φυσικών και πολιτιστικών) που έχει η Ελλάδα, με βάση τις αρχές της αειφορίας (22,05 εκατ. ευρώ).

Διαχείριση προορισμών. Σχετίζεται με τη βελτίωση της διαχείρισης των προορισμών, μέσω της σύστασης και λειτουργίας Τοπικών/Περιφερειακών Οργανισμών διαχείρισης και προώθησης προορισμών και Παρατηρητηρίων βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης (18,45 εκατ. ευρώ).

Προσβάσιμες παραλίες. Ανάπτυξη περίπου 250 παρεμβάσεων ημι-μόνιμων υποδομών σε παραλίες της χώρας, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζομένων ατόμων γενικότερα (17,21 εκατ. ευρώ).

Αγροτουρισμός και Γαστρονομία. Ανάπτυξη ενός Δικτύου (Συστήματος Διασύνδεσης) Αγροδιατροφής, Γαστρονομίας και Τουρισμού (Agri-Food, Gastronomy and Tourism Interconnection System - AGTIS), που θα λειτουργεί ως θεματικός Οργανισμός Διαχείρισης/Μάρκετινγκ Προορισμού (DMO) της χώρας για τη γαστρονομία και τον αγροτουρισμό (17,18 εκατ. ευρώ).

Τεχνική βοήθεια ωρίμανσης έργων, με φορέα υλοποίησης το ΤΑΙΠΕΔ (10 εκατ. ευρώ).

Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα. Αφορά στον μετασχηματισμό, θεσμικό και οργανωτικό, των δύο σιδηροδρομικών φορέων, ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. (6,20 εκατ. ευρώ).

Ψηφιοποίηση φακέλων δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (3,35 εκατ. ευρώ).

Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (2,59 εκατ. ευρώ).

Επανεξέταση του χωροταξικού σχεδιασμού, βελτιστοποίηση της οργάνωσης και διοίκησης των δικαστηρίων, επικαιροποίηση και απλούστευση των δικαστικών διαδικασιών (2,31 εκατ. ευρώ).

Ανάπτυξη νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για το Γενικό Χημείο του Κράτους (1,49 εκατ.).

Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής (εργασίες αποκατάστασης τριών ναών και συντήρηση των τοιχογραφιών, των εικόνων και των λίθινων μελών) στη Χίο (1,47 εκατ. ευρώ).

Εξειδικευμένο γραφείο υποστήριξης για τη διαχείριση έργων του Υπουργείου Τουρισμού, τα οποία θα υλοποιηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης (1,04 εκατ. ευρώ).

Αποκατάσταση και ανάδειξη τεμένους Κουρσούμ Καστοριάς - διατηρητέο μνημείο (1 εκατ. ευρώ).

Θέσπιση πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης - κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ επιπέδων Δημόσιας Διοίκησης - Κεντρική Κυβέρνηση, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις (992.000 ευρώ).

Οργάνωση γραφείου για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ - Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) στην ΑΑΔΕ (800.208 ευρώ).

Αποκατάσταση Βυζαντινού Ναού Ταξιαρχών Μητροπόλεως και συντήρηση των τοιχογραφιών του (800.000 ευρώ).

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ (501.059 ευρώ).

Συντήρηση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Παναγίας Μαυριώτισσας Καστοριάς (300.000 ευρώ).

Μελέτη για την αναβάθμιση των υποδομών και τον εκσυγχρονισμό της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού της ΑΑΔΕ στη Μαγουλέζα (37.200 ευρώ).

Σημειώνεται πως στο Ταμείο Ανάκαμψης έχει ενταχθεί και πλήθος μεταρρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των επενδύσεων. Σ' αυτές συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: α) Ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση του Εργατικού Δικαίου, β) Το πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, γ) Η μεταρρύθμιση στη διαχείριση αποβλήτων, με νέα νομοθεσία για την υλοποίηση βιώσιμων χώρων υγειονομικής ταφής και κέντρων ανακύκλωσης, δ) Η κωδικοποίηση και η απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας, ε) Το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, στ) Η ανάπτυξη του νομικού πλαισίου φορολογικών, οικονομικών και αδειοδοτικών κινήτρων για συνεργασίες και συνενώσεις επιχειρήσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Συρίγος: Δεύτερη ευκαιρία σε φοιτητές που θα χάσουν την εξεταστική λόγω νόσησης

Λευκάδα: “άδειασε” σπίτι και μετέφερε τα κλοπιμαία με το αμάξι του ιδιοκτήτη

Κορονοϊός - Σέρρες: Γιαγιά 108 ετών εμβολιάστηκε γιατί... της έλειψαν οι φίλες της (εικόνες)