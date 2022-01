Life

“Το Πρωινό”: Ο Μητροπολίτης Κοζάνης, το “σεξιστικό παραλήρημα” και ο Παπαργυρόπουλος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη ένταση στο "Πρωινό" για τις δηλώσεις του Αργύρη Παπαργυρόπουλου, που πήρε το μέρος του Μητροπολίτη Κοζάνης.



Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε το βίντεο με τον Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης, Παύλο, σχετικά με τα όσα είπε για τις γυναίκες μέσα στην εκκλησία, με πολλούς να κάνουν λόγο για «σεξιστικό παραλήρημα».



Στην διάρκεια του κηρύγματος του, μετά από τον αγιασμό των υδάτων, στο πλαίσιο του εορτασμού των Θεοφανείων, ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, Παύλος, ενοχλημένος από ομιλίες από το εκκλησίασμα και τον θόρυβο μέσα στον ναό, ανέφερε επί λέξει: «Εσείς οι γυναίκες, δεν μπορείτε να κλείσετε τα στόματά σας;» και απευθυνόμενος προφανώς στους άνδρες πιστούς είπε «Πώς τις αντέχετε; Ήθελα να ΄ξερα… Πώς τις αντέχετε;», προσθέτοντας πως μετά αναρωτιούνται οι ομιλούντες για το «τι είπε ο δεσπότης».



Το «Πρωινό» φιλοξένησε δηλώσεις ηθοποιών αλλά και του Αργύρη Παπαργυρόπουλου, ο οποίος δικαιολόγησε τα όσα είπε ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, κάτι που προκάλεσε σφοδρή αντιπαράθεση στην εκπομπή.

«Τέτοιου είδους δηλώσεις, οπλίζουν τα χέρια ανθρώπων που σκωτώνουν τις γυναίκες τους» είπε μεταξύ άλλων η Ελένη Τζώρτζη. Ο Γιάννης Μόρτζος είπε ότι «ο Μητροπολίτης θα έπρεπε να λέει το αντίθετο: ότι οι γυναίκες έχουν φωνή» ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις της Πηνελόπης Πιστούλη.

Αντίθετα ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος είπε μεταξύ άλλων «να αγιάσουν τα κόκαλα του Μητροπολίτη» δίνοντας δίκο στα όσα είπε ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης.

Ειδήσεις σήμερα:

Λευκάδα: “άδειασε” σπίτι και μετέφερε τα κλοπιμαία με το αμάξι του ιδιοκτήτη

Κορονοϊός – Συρίγος: Δεύτερη ευκαιρία σε φοιτητές που θα χάσουν την εξεταστική λόγω νόσησης

Κορονοϊός – Αναρρωτική άδεια: Πώς πληρώνεται από τον ΕΦΚΑ