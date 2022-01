Life

“Ελλάδα έχεις Ταλέντο”: Αποκλειστικά πλάνα από την πρεμιέρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Νο1 επιτυχημένο ψυχαγωγικό σόου στον κόσμο επιστρέφει στον ANT1 και κάνει πρεμιέρα το Σάββατο. Ένα απόσπασμα έπαιξε "Το Πρωινό".



Το «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 8 Ιανουαρίου, στις 20:00, και έφτασε η μεγάλη στιγμή για όσους θέλουν να κάνουν τη διαφορά!

Το Νο1 επιτυχημένο ψυχαγωγικό σόου στον κόσμο επιστρέφει στον ANT1, στο κανάλι που πρώτο το έφερε στην Ελλάδα, και θα είναι συναρπαστικό, τολμηρό, επικίνδυνο, συγκινητικό και γεμάτο φαντασία!

Στις καρέκλες της κριτικής επιτροπής του διασημότερου σόου στον πλανήτη κάθονται τέσσερα ξεχωριστά πρόσωπα. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Τάκης Ζαχαράτος, η Έλενα Χριστοπούλου και η Κρυσταλλία Ρήγα θα δίνουν το πράσινο φως στους συμμετέχοντες. Πόσα ΝΑΙ και πόσα ΟΧΙ θα πουν; Ποια ταλέντα θα τους εντυπωσιάσουν;

Στο τιμόνι της παρουσίασης, θα είναι ο Νικόλας Ράπτης και ο Σταύρος Σβήγκος, ένα μοναδικό δίδυμο που θα δώσει μία απολαυστική νότα στο βραβευμένο οικογενειακό σόου.

Το «Πρωινό» έπαιξε πλάνα από την πρεμιέρα του σόου του ΑΝΤ1 που θα καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό.





Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Αναγνωστόπουλος: Μήνυση για την δολοφονία του σκύλου της Καρολάιν (βίντεο)

Μεξικό: Βρέθηκαν πτώματα στοιβαγμένα σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Καταδίωξη στην Εθνική Οδό: Οδηγός έτρεχε με 180 χλμ κρατώντας ένα παιδί στην αγκαλιά