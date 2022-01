Αθλητικά

Ζιντάν – Παρί Σεν Ζερμέν: “πάνε” για συμφωνία

Στο Παρίσι φαίνεται πως θα μετακομίσει ο «Ζιζού», σύμφωνα με δημοσιεύματα.

O Ζινεντίν Ζιντάν, χωρίς ομάδα από τότε που έφυγε για δεύτερη φορά από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης το περασμένο καλοκαίρι, θα είναι ο επόμενος προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν μόλις τελειώσει η φετινή σεζόν, όπως αναφέρει το «RMC Sport».

Ο Ζιντάν, που φερόταν να διαδέχεται τον Ντιντιέ Ντεσάμπ, μετά το Μουντιάλ 2022, στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας, θα πάρει τη σκυτάλη από τον Μαουρόιτσιο Ποτσετίνο, που έχει επικριθεί για την εικόνα μίας ομάδας, γεμάτη από σούπερ σταρ, με τον Αργεντινό προπονητή να επιστρέφει στην Αγγλία, όπου κατοικεί η οικογένειά του (Λονδίνο).

Ο Ζινεντίν Ζιντάν , ο οποίος έγραψε ιστορία ως προπονητής , κατακτώντας τρία συνεχόμενα Champions League (2016, 2017 και 2018) με την Ρεάλ Μαδρίτης, έχει επίσης δύο πρωταθλήματα (2017 και 2020), δύο Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων (2017 και 2018), δύο Σούπερ Καπ Ευρώπης (2017 και 2018) και δύο Σούπερ Καπ Ισπανίας (2018 και 2020) κατά τη διάρκεια των έξι χρόνων του στην ισπανική ομάδα, χωρισμένη σε δύο στάδια (από τη σεζόν 2015-16 έως το 2018-18 και από το 2019-20 έως το 2020-21).

