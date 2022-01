Κόσμος

Καζακστάν: Η Ρωσία στέλνει στρατό

Ρώσοι στρατιώτες θα ελέγχουν το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, ενώ αλεξιπτωτιστές βοηθούν στην καταστολή των διαδηλώσεων.

Η Ρωσία είναι βέβαιη ότι το Καζακστάν θα αντιμετωπίσει τα προβλήματά του, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάντρ Γκρουσκό.

Το πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε επικαλούμενο τις δηλώσεις του Ρώσου υφυπουργού ότι η Ρωσία κι άλλα πρώην σοβιετικά κράτη του Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας, τα οποία έχουν στείλει ειρηνευτική δύναμη για να βοηθήσει το Καζακστάν να αντιμετωπίσει τις ταραχές, "στέκονται στο πλευρό του Καζακστάν και κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν οι σύμμαχοι".

Ρωσικές στρατιωτικές μονάδες μεταφέρονται αεροπορικώς στο Καζακστάν "όλο το 24ωρο" και ελέγχουν το αεροδρόμιο της Αλμάτι, της μεγαλύτερης πόλης και οικονομικής πρωτεύουσας του Καζακστάν, μαζί με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου της χώρας, μετέδωσε παράλληλα σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Το αεροδρόμιο της Αλμάτι είχε καταληφθεί από ομάδα διαδηλωτών την Τετάρτη, αλλά σύμφωνα με δημοσιογράφο του Reuters που μετέβη στο σημείο χθες, Πέμπτη, το προσωπικό ασφαλείας του Καζακστάν τους είχε απομακρύνει από εκεί.

Η Ρωσία άρχισε να στέλνει αλεξιπτωτιστές κατόπιν αιτήματος που έκανε χθες ο πρόεδρος του Καζακστάν για να βοηθήσουν στην καταστολή των εκτεταμένων διαμαρτυριών στη χώρα.





