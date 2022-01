Life

“Το Πρωινό” - Ιωάννης Μελισσανίδης: Ο αθλητισμός, η υποκριτική και το #MeToo

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης μίλησε για τις διακρίσεις στον αθλητισμό, αλλά και την ενασχόληση του με το θέατρο.



Για τον αθλητισμό, την ασχολία του με την υποκριτική αλλά και για το κίνημα #metoo μίλησε ο Ιωάννης Μελισσανίδης στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό».



Ο Ιωάννης Μελισσανίδης μίλησε για τις διακρίσεις στην ενόργανη γυμναστική. Το 1996 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην Ολυμπιάδα της Ατλάντα. Ήταν επίσης ο πρωταθλητής Ευρώπης του 1994 στο αγώνισμα εδάφους και ο πρώτος Έλληνας γυμναστής, που κέρδισε μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως έχει κάνει σπουδές στην ιατρική, ωστόσο τον κέρδισε το θέατρο και γι’ αυτό έφυγε για σπουδές στο εξωτερικό. Τόνισε ότι συνεχίζει να κάνει όνειρα, καθώς όπως είπε «αν σταματήσεις να ονειρεύεσαι σταματάς να ζεις κιόλας».

Μιλώντας για το κίνημα #metoo στην Ελλάδα και τις καταγγελίες αθλητών για σεξουαλική κακοποίηση, αρχικά είπε ότι «δεν είχαν πέσει στην αντίληψή του τέτοιες συμπεριφορές», ωστόσο τόνισε πως «στηρίζουμε αυτά τα παιδιά που έχουν κάνει τις καταγγελίες, με αρχή την Σοφία Μπεκατώρου. Οι αθλητές ζητούν ηθικοί δικαίωση τουλάχιστον».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «θα πρέπει να αλλάξει η Δικαιοσύνη το κομμάτι της παραγραφής όσον αφορά ειδεχθή εγκλήματα».

Σχετικά με τις καταγγελίες αθλητές για βίαιες συμπεριφορές ο Ιωάννης Μελισσανίδης είπε ότι υπάρχουν προπονητές με κακοποιητικές συμπεριφορές που θα πρέπει να τιμωρηθούν.



Τέλος, μίλησε για το ενδεχόμενο να πάρει μέρος σε ριάλιτι επιβίωσης, τα επαγγελματικά του βήματα, αλλά και την οικογένεια του.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ελλάδα έχεις Ταλέντο”: Αποκλειστικά πλάνα από την πρεμιέρα (βίντεο)

Γλυκά Νερά - Αναγνωστόπουλος: Μήνυση για την δολοφονία του σκύλου της Καρολάιν (βίντεο)

Μεξικό: Βρέθηκαν πτώματα στοιβαγμένα σε αυτοκίνητο (εικόνες)