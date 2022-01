Πολιτική

Ενεργειακή κρίση – Μητσοτάκης: 400 εκατ. Ευρώ στα νοικοκυριά

Μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και αγρότες.

Μήνυμα λίγο πριν από την ανακοίνωση των μέτρων στήριξης νοικοκυριών και αγροτών λόγω της ενεργειακής κρίσης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν από τις ανακοινώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Κώστα Σκρέκα.

Σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε:

«Για έναν ακόμη μήνα η κυβέρνηση θα στηρίξει νοικοκυριά, αγρότες, αλλά τώρα και τις επιχειρήσεις μας απέναντι στην παγκόσμια αναταραχή στις τιμές ενέργειας. Μόνο τον μήνα Ιανουάριο, θα διαθέσει ακόμη 400.000.000 ευρώ, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των αυξήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος. Και θα παρακολουθεί διαρκώς το φαινόμενο μέχρι την αποκλιμάκωσή του.

Αναλυτικές ανακοινώσεις θα κάνει ανά κατηγορία σε λίγο, ο υπουργός Ενέργειας. Τόσο για την κρατική επιχορήγηση όσο και για τις εκπτώσεις της ΔΕΗ και τις χρεώσεις στο φυσικό αέριο από την ΔΕΠΑ. Πρόκειται για ένα γενναίο, αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστικό σχέδιο ενισχύσεων. Που βοηθά το παρόν, αλλά δεν θέτει σε κίνδυνο το μέλλον.

Το βάρος δίνεται, προφανώς, στην ανακούφιση των νοικοκυριών μας. Συνδράμουμε, όμως, και τις επιχειρήσεις ώστε να παραμείνουν σε τροχιά ανάπτυξης, διατηρώντας τις πολύτιμες θέσεις εργασίας. Και, κυρίως, για να μην αυξηθεί το κόστος παραγωγής και αυτό να μετακυληθεί, με τη σειρά του, στις τιμές των προϊόντων.

Το πρόγραμμα αυτό σύντομα θα πλαισιωθεί και από ένα άλλο, που αφορά συνολικά την εξοικονόμηση ενέργειας. Με βάση αυτό, θα επιδοτείται η αντικατάσταση των παλαιών ηλεκτρικών συσκευών οι οποίες και στη συνέχεια θα ανακυκλώνονται. Στόχος μας, όλα τα ελληνικά σπίτια να λειτουργούν με σύγχρονο και πιο οικονομικό ηλεκτρικό εξοπλισμό.

Συνεχίζουμε, λοιπόν, ν’ απαντάμε στις προκλήσεις του σήμερα, χτίζοντας ταυτόχρονα ένα αισιόδοξο αύριο για όλους. Με μέτρα αποτελεσματικά, αλλά και λογικά. Στον ίδιο δρόμο θα βαδίσουμε και στη νέα χρονιά. Με αυτοπεποίθηση, τόλμη και δύναμη. Γιατί μπορεί τα δύσκολα να είναι γύρω μας. Αλλά τα καλύτερα είναι μπροστά μας».





