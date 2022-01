Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Ο Ποσειδώνας και τα αντιφατικά γεγονότα (βίντεο)

Ζώδια

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.



«Σήμερα η ημέρα έχει κάτι περίεργο» είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως σημείωσε από την μία θα έχουμε συναντήσεις με πρόσωπα από το παρελθόν αλλά από την άλλη είναι ο Ποσειδώνας, ο οποίος όπως είπε η Λίτσα Πατέρα, μπορεί να φέρει εξαπατήσεις και λάθη.

«Μπορεί να σκεφτόμαστε κάτι που μπορεί να είναι λάθος», ανέφερε και πρόσθεσε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο χρειάζεται προσοχή.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα παρέθεσε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

