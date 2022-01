Life

“Το Πρωινό” – Καρακάση: Οι “Άγριες Μέλισσες” χτυπήθηκαν αρκετά από τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αλλαγές στις ημέρες προβολής της σειράς του ΑΝΤ1. Τι είπε για τον σύζυγό της που νόσησε με κορονοϊό. Το θέατρο και οι σπουδές στο κλασικό τραγούδι.



Η Ελένη Καρακάση βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό». Η ηθοποιός, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για το λόγο που την ερχόμενη εβδομάδα η σειρά «Άγριες Μέλισσες» θα προβληθεί μόνο Δευτέρα και Τρίτη και η ίδια αποκάλυψε πως πολλοί από τους συντελεστές νοσούν με κορονοϊό.



«Χτυπήθηκαν αρκετά από τον κορονοϊό, όπως όλος ο κόσμος. Δεν είναι κακό. Είναι αρκετοί αυτοί που κόλλησαν, αλλά δεν έχουν σταματήσει τα γυρίσματα. Αλλάζει συνέχεια το πρόγραμμα, αλλά δεν έχουν σταματήσει τα γυρίσματα. Κάνουμε συνέχεια και rapid και μοριακά. Από την πρώτη ημέρα που αρχίσαμε γυρίσματα μετά την πρώτη καραντίνα, έχουμε αυτό το πράγμα», είπε μεταξύ άλλων η Ελένη Καρακάση.



Στη συνέχεια η ηθοποιός αποκάλυψε πως μέσα στις γιορτές ο σύζυγός της νόσησε με κορονοϊό, ωστόσο η ίδια δεν κόλλησε, αφού πήρε όλα τα απαραίτητα μέτρα.



Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είναι πλήρως εμβολιασμένη, όπως και ο σύζυγός της, ο οποίος πέρασε τον κορονοϊό πολύ ελαφρά.

Απαντώντας σε ερώτηση για την φάρσα του Σπύρου Χατζηαγγελάκη, για βόμβα στο θέατρο στο οποίο συμμετέχει, η Ελένη Καρακάση είπε πως ήταν ένα «κακόγουστο αστείο, όπως είπε και ο ίδιος»

Τέλος η Ελένη Καρακάση αποκάλυψε ότι είναι χειμερινή κολυμβήτρια, ενώ αναφέρθηκε στις σπουδές της στο κλασσικό τραγούδι. Μάλιστα, η ίδια τραγούδησε ζωντανά στο «Πρωινό».

Ειδήσεις σήμερα:

“Ελλάδα έχεις Ταλέντο”: Αποκλειστικά πλάνα από την πρεμιέρα (βίντεο)

Αχαΐα: Θρίλερ με απανθρακωμένο πτώμα σε αυτοκίνητο (εικόνες)

ΕΚΠΑ - Κορονοϊός: Η Όμικρον κυρίαρχη στην Αττική σε ποσοστό 87%