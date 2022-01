Αθλητικά

#MeToo: Καταγγελίες 26 αθλητών σε Εισαγγελέα ΕΓΟ και ΕΟΕ

Απόφαση του υφυπουργού Αθλητισμού για τις καταγγελίες των αθλητριών και ενός αθλητή.

Με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, έπειτα από τη σχετική έρευνα του τμήματος Αθλημάτων Κλασσικού Αθλητισμού και αθλοπαιδιών της ΓΓΑ, αποστέλλονται οι καταγγελίες 25 αθλητριών και ενός αθλητή από την Ενόργανη Γυμναστική για σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και για ψυχολογική και σωματική βία από προπονητές τους, σε:

Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας περί «υποχρέωσης για την ανακοίνωση αξιόποινης πράξης»,

Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, για την εκκίνηση πειθαρχικών διαδικασιών,'

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, για τη διαβίβαση της υπόθεσης στην «Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας»,

Υπουργείο Παιδείας, για τα δέοντα υπηρεσιακώς ως προς τους καταγγελλόμενους, οι οποίοι απασχολούνται ως Εκπαιδευτικοί ή αποσπασμένοι Ομοσπονδιακοί προπονητές.

Υπενθυμίζεται ότι υπ’ όψιν του Υφυπουργού Αθλητισμού τέθηκαν στα τέλη Οκτωβρίου οι συγκεκριμένες 26 ατομικές καταγγελίες εναντίον 30 προπονητριών και προπονητών, που κατονομάζονταν και κατηγορούνταν ότι από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 έως και την δεκαετία του 2000, παρενοχλούσαν σεξουαλικά και προέβαιναν σε σωματική και λεκτική βία, αλλά και συναισθηματική κακοποίηση, ως προπονητικές πρακτικές.

Οι καταγγέλλοντες αθλήτριες και αθλητής είναι:

Βαρβέλη Θεανώ,

Βενιού Ελευθερία,

Βουλαρινού Μαρία

Δημητρίου Ελένη

Δήμου Ασπασία – Αλεξάνδρα

Δρέττα Σοφία

Ζουντουρίδου Βασιλική

Κασκαρίδου Μαρία

Καστρίτση Δήμητρα

Κουδούνας Ανάργυρος

Λυκούρα Αθανασία

Μπισμπίκου Στεφανία

Ξηλούρη Μαρία

Παπάκου Μαρία – Ασημίνα

Παπλωματά Κλεοπάτρα

Παρασκευοπούλου Ευθυμία

Πήδουλα Σοφία

Προβατά Ειρήνη

Σιγιάννη Χριστίνα

Σοφρά Ελευθερία

Σταυρακάκη Αναστασία

Τσαβδαρίδου Βασιλική

Τσακιρίδου Παρθένα

Φωτοπούλου Διαλεχτή

Χαιροπούλου Ανθούλα

Χιότογλου Μαγδαληνή

Από τη σχετική έρευνα που ακολούθησε, με διασταύρωση των στοιχείων και από το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, προέκυψε ότι:

Δύο από τους καταγγελλόμενους προπονητές έχουν ενεργή σύμβαση με αθλητικά σωματεία (ο ένας εξ αυτών κατηγορείται από οκτώ αθλήτριες και ο έτερος από δύο)

Έξι από τους καταγγελλόμενους, που κατηγορούνται από 11 αθλήτριες και τον έναν αθλητή, συμπεριλαμβάνονται στην ΚΥΑ ανάθεσης καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών/Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδους Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2021-2022

Αρκετοί ακόμα από τους καταγγελλόμενους εργάζονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΤΕΦΑΑ), ορισμένοι έχουν αποβιώσει ή συνταξιοδοτηθεί ή δεν απασχολούνται πλέον ως προπονητές, αλλά δραστηριοποιούνται σε άλλους κλάδους, συναφείς ωστόσο με την ενόργανη και ρυθμική γυμναστική.

Επιπλέον, εξετάζονται από τον κ. Αυγενάκη περαιτέρω δράσεις και η λήψη θεσμικών πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία.

