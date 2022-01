Πολιτική

Κορονοϊός: Θετικός ο Αντώνης Σαμαράς

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο πρώην Πρωθυπουργός. Η ανακοίνωση του γραφείου του.

O Αντώνης Σαμαράς διαπιστώθηκε ότι νόσησε από sars-COVID-19.

Από το γραφείο Τύπου του πρώην πρωθυπουργού αναφέρουν ότι εμφανίζει ήπια συμπτώματα κι ακολουθεί το υγειονομικό πρωτόκολλο και προσθέτουν ότι ο κ. Σαμαράς είναι πλήρως εμβολιασμένος.

